Кадыров назвал следующую цель ВС РФ после взятия Авдеевки

Кадыров: взятие Авдеевки является важным шагом для продвижения к Киеву

19 февраля 2024 в 23:21 Размер текста - 17 +

Взятие Авдеевки — важный шаг для пути на Киев, заявил Рамзан Кадыров Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Взятие Авдеевки (ДНР) российскими военнослужащими — важный шаг для продвижения в сторону Киева. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Авдеевка — один шаг к победе еще. Я думаю, что дальше будем большими шагами двигаться вперед до Киева», — передает слова Рамзана Кадырова РИА Новости. Вооруженные силы России взяли Авдеевку 17 февраля. Бойцы подняли российский флаг над несколькими точками города. В Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие продвинулись в Авдеевке на 8,6 км и полностью освободили город от украинских военных.

Взятие Авдеевки (ДНР) российскими военнослужащими — важный шаг для продвижения в сторону Киева. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Авдеевка — один шаг к победе еще. Я думаю, что дальше будем большими шагами двигаться вперед до Киева», — передает слова Рамзана Кадырова РИА Новости. Вооруженные силы России взяли Авдеевку 17 февраля. Бойцы подняли российский флаг над несколькими точками города. В Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие продвинулись в Авдеевке на 8,6 км и полностью освободили город от украинских военных.