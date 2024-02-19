Кадыров назвал следующую цель ВС РФ после взятия Авдеевки

Кадыров: взятие Авдеевки является важным шагом для продвижения к Киеву
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Взятие Авдеевки — важный шаг для пути на Киев, заявил Рамзан Кадыров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Взятие Авдеевки (ДНР) российскими военнослужащими — важный шаг для продвижения в сторону Киева. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Авдеевка — один шаг к победе еще. Я думаю, что дальше будем большими шагами двигаться вперед до Киева», — передает слова Рамзана Кадырова РИА Новости.

Вооруженные силы России взяли Авдеевку 17 февраля. Бойцы подняли российский флаг над несколькими точками города. В Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие продвинулись в Авдеевке на 8,6 км и полностью освободили город от украинских военных.

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Взятие Авдеевки (ДНР) российскими военнослужащими — важный шаг для продвижения в сторону Киева. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Авдеевка — один шаг к победе еще. Я думаю, что дальше будем большими шагами двигаться вперед до Киева», — передает слова Рамзана Кадырова РИА Новости. Вооруженные силы России взяли Авдеевку 17 февраля. Бойцы подняли российский флаг над несколькими точками города. В Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие продвинулись в Авдеевке на 8,6 км и полностью освободили город от украинских военных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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