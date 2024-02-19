Кадыров назвал следующую цель ВС РФ после взятия Авдеевки

Взятие Авдеевки — важный шаг для пути на Киев, заявил Рамзан Кадыров
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Взятие Авдеевки (ДНР) российскими военнослужащими — важный шаг для продвижения в сторону Киева. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«Авдеевка — один шаг к победе еще. Я думаю, что дальше будем большими шагами двигаться вперед до Киева», — передает слова Рамзана Кадырова РИА Новости.
Вооруженные силы России взяли Авдеевку 17 февраля. Бойцы подняли российский флаг над несколькими точками города. В Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие продвинулись в Авдеевке на 8,6 км и полностью освободили город от украинских военных.
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