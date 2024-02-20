В Испании допустили нападение ЕС на Россию

Diario de Almeria: если ЕС нападет на Россию, то это будет самоубийством
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Россия сможет выстоять при прямом участии стран Евросоюза в конфликте на Украине, сообщают СМИ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Подписание президентом Франции Эммануэлем Макроном договора о взаимной безопасности с Украиной может привести к прямому участию ЕС в конфликте на Украине. Однако такой вариант для Европы — самоубийство, сообщает испанская газета Diario de Almeria.

«Если ЕС решит напасть на Россию, это будет самоубийством, но с нынешними политиками в Брюсселе все возможно. Поверьте нам на слово», — говорится в материале.

Отмечается, что у ЕС остался только один вариант, чтобы оправдать военные транши, — прямое участие НАТО в конфликте с Россией. Скорее всего, именно для этого Макрон подписал соглашение с президентом Украины Владимиром Зеленским, не посоветовавшись с парламентом или сенатом. Оно касается гарантий взаимной безопасности.

До этого аналогичное соглашение подписал и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Гарантии безопасности были сформированы еще летом 2023 года. Однако европейские лидеры подписывают их только сейчас.

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Подписание президентом Франции Эммануэлем Макроном договора о взаимной безопасности с Украиной может привести к прямому участию ЕС в конфликте на Украине. Однако такой вариант для Европы — самоубийство, сообщает испанская газета Diario de Almeria. «Если ЕС решит напасть на Россию, это будет самоубийством, но с нынешними политиками в Брюсселе все возможно. Поверьте нам на слово», — говорится в материале. Отмечается, что у ЕС остался только один вариант, чтобы оправдать военные транши, — прямое участие НАТО в конфликте с Россией. Скорее всего, именно для этого Макрон подписал соглашение с президентом Украины Владимиром Зеленским, не посоветовавшись с парламентом или сенатом. Оно касается гарантий взаимной безопасности. До этого аналогичное соглашение подписал и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Гарантии безопасности были сформированы еще летом 2023 года. Однако европейские лидеры подписывают их только сейчас.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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