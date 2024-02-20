Diario de Almeria: если ЕС нападет на Россию, то это будет самоубийством

Россия сможет выстоять при прямом участии стран Евросоюза в конфликте на Украине, сообщают СМИ Фото: Министерство обороны Великобритании

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Подписание президентом Франции Эммануэлем Макроном договора о взаимной безопасности с Украиной может привести к прямому участию ЕС в конфликте на Украине. Однако такой вариант для Европы — самоубийство, сообщает испанская газета Diario de Almeria.

«Если ЕС решит напасть на Россию, это будет самоубийством, но с нынешними политиками в Брюсселе все возможно. Поверьте нам на слово», — говорится в материале .

Отмечается, что у ЕС остался только один вариант, чтобы оправдать военные транши, — прямое участие НАТО в конфликте с Россией. Скорее всего, именно для этого Макрон подписал соглашение с президентом Украины Владимиром Зеленским, не посоветовавшись с парламентом или сенатом. Оно касается гарантий взаимной безопасности.

До этого аналогичное соглашение подписал и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Гарантии безопасности были сформированы еще летом 2023 года. Однако европейские лидеры подписывают их только сейчас.