Подписание президентом Франции Эммануэлем Макроном договора о взаимной безопасности с Украиной может привести к прямому участию ЕС в конфликте на Украине. Однако такой вариант для Европы — самоубийство, сообщает испанская газета Diario de Almeria.
«Если ЕС решит напасть на Россию, это будет самоубийством, но с нынешними политиками в Брюсселе все возможно. Поверьте нам на слово», — говорится в
Отмечается, что у ЕС остался только один вариант, чтобы оправдать военные транши, — прямое участие НАТО в конфликте с Россией. Скорее всего, именно для этого Макрон подписал соглашение с президентом Украины Владимиром Зеленским, не посоветовавшись с парламентом или сенатом. Оно касается гарантий взаимной безопасности.
До этого аналогичное соглашение подписал и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Гарантии безопасности были сформированы еще летом 2023 года. Однако европейские лидеры подписывают их только сейчас.
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