В мире Украина Зеленский и Макрон подписали соглашение о гарантиях безопасности 17 февраля 2024 в 00:32 Размер текста - 17 + Эммануэль Макрон (на фото) подписал с Владимиром Зеленским соглашении о гарантиях безопасности между странами Фото: Личная страница Эммануэля Макрона в Instagram новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский и французский лидер Эммануэль Макрон подписали соглашение о гарантиях безопасности. Об этом лично заявил Эммануэль Макрон. «Соглашение о безопасности между Парижем и Киевом подписано сроком на 10 лет. Включает выделение трех млрд евро военной помощи в 2024 году», — передает слова Эммануэля Макрона пресс-служба Елисейского дворца в своем аккаунте в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Ранее Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц подписали аналогичное соглашение о гарантиях безопасности. Лидеры двух стран подписали документ во время визита главы Украины в Берлин. Его детали пока не известны. Президент Украины Владимир Зеленский и французский лидер Эммануэль Макрон подписали соглашение о гарантиях безопасности. Об этом лично заявил Эммануэль Макрон. «Соглашение о безопасности между Парижем и Киевом подписано сроком на 10 лет. Включает выделение трех млрд евро военной помощи в 2024 году», — передает слова Эммануэля Макрона пресс-служба Елисейского дворца в своем аккаунте в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Ранее Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц подписали аналогичное соглашение о гарантиях безопасности. Лидеры двух стран подписали документ во время визита главы Украины в Берлин. Его детали пока не известны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям