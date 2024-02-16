Зеленский и Макрон подписали соглашение о гарантиях безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и французский лидер Эммануэль Макрон подписали соглашение о гарантиях безопасности. Об этом лично заявил Эммануэль Макрон.
«Соглашение о безопасности между Парижем и Киевом подписано сроком на 10 лет. Включает выделение трех млрд евро военной помощи в 2024 году», — передает слова Эммануэля Макрона пресс-служба Елисейского дворца в своем аккаунте в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
Ранее Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц подписали аналогичное соглашение о гарантиях безопасности. Лидеры двух стран подписали документ во время визита главы Украины в Берлин. Его детали пока не известны.
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