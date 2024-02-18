Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил соглашение между Парижем и Киевом с половым актом петуха и свиньи. Пост с карикатурой он опубликовал в соцсети X.
«Франция не смогла устоять перед новым партнером: амикшон (с французского языка — ami „друг“ и cochon — „свинья“ — прим. URA.RU) получил новые гарантии любви», — написал в посте Дмитрий Медведев. Он также предположил, что этот «роман» не одобрят французские фермеры и другие граждане, страдающие от политики президента страны Эммануэля Макрона.
Ранее сообщалось о подписании соглашений о гарантиях безопасности между Украиной, Францией и Германией. Договор подразумевает выделение Киеву трех миллиардов в качестве поддержки в 2024 году. Медведев назвал этот союз «альянсом нацистов и бандеровцев».
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