Медведев описал «роман Украины и Франции» карикатурой с петухом и свиньей. Скрин

Медведев отреагировал на союз Франции и Украины карикатурой с петухом и свиньей

18 февраля 2024 в 13:38 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев заявил, что сотрудничество Парижа и Киева не одобрит французская общественность Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил соглашение между Парижем и Киевом с половым актом петуха и свиньи. Пост с карикатурой он опубликовал в соцсети X. «Франция не смогла устоять перед новым партнером: амикшон (с французского языка — ami „друг“ и cochon — „свинья“ — прим. URA.RU) получил новые гарантии любви», — написал в посте Дмитрий Медведев. Он также предположил, что этот «роман» не одобрят французские фермеры и другие граждане, страдающие от политики президента страны Эммануэля Макрона. Ранее сообщалось о подписании соглашений о гарантиях безопасности между Украиной, Францией и Германией. Договор подразумевает выделение Киеву трех миллиардов в качестве поддержки в 2024 году. Медведев назвал этот союз «альянсом нацистов и бандеровцев». Скриншот: аккаунт Дмитрий Медведева в соцсети X

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил соглашение между Парижем и Киевом с половым актом петуха и свиньи. Пост с карикатурой он опубликовал в соцсети X. «Франция не смогла устоять перед новым партнером: амикшон (с французского языка — ami „друг“ и cochon — „свинья“ — прим. URA.RU) получил новые гарантии любви», — написал в посте Дмитрий Медведев. Он также предположил, что этот «роман» не одобрят французские фермеры и другие граждане, страдающие от политики президента страны Эммануэля Макрона. Ранее сообщалось о подписании соглашений о гарантиях безопасности между Украиной, Францией и Германией. Договор подразумевает выделение Киеву трех миллиардов в качестве поддержки в 2024 году. Медведев назвал этот союз «альянсом нацистов и бандеровцев».