Медведев описал «роман Украины и Франции» карикатурой с петухом и свиньей. Скрин

Медведев отреагировал на союз Франции и Украины карикатурой с петухом и свиньей
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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий, топ
Дмитрий Медведев заявил, что сотрудничество Парижа и Киева не одобрит французская общественность Фото:

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил соглашение между Парижем и Киевом с половым актом петуха и свиньи. Пост с карикатурой он опубликовал в соцсети X.

«Франция не смогла устоять перед новым партнером: амикшон (с французского языка — ami „друг“ и cochon — „свинья“ — прим. URA.RU) получил новые гарантии любви», — написал в посте Дмитрий Медведев. Он также предположил, что этот «роман» не одобрят французские фермеры и другие граждане, страдающие от политики президента страны Эммануэля Макрона.

Ранее сообщалось о подписании соглашений о гарантиях безопасности между Украиной, Францией и Германией. Договор подразумевает выделение Киеву трех миллиардов в качестве поддержки в 2024 году. Медведев назвал этот союз «альянсом нацистов и бандеровцев».

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил соглашение между Парижем и Киевом с половым актом петуха и свиньи. Пост с карикатурой он опубликовал в соцсети X. «Франция не смогла устоять перед новым партнером: амикшон (с французского языка — ami „друг“ и cochon — „свинья“ — прим. URA.RU) получил новые гарантии любви», — написал в посте Дмитрий Медведев. Он также предположил, что этот «роман» не одобрят французские фермеры и другие граждане, страдающие от политики президента страны Эммануэля Макрона. Ранее сообщалось о подписании соглашений о гарантиях безопасности между Украиной, Францией и Германией. Договор подразумевает выделение Киеву трех миллиардов в качестве поддержки в 2024 году. Медведев назвал этот союз «альянсом нацистов и бандеровцев».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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