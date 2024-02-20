Неизвестный объект упал в Волгоградской области

Летательный аппарат рухнул в поле
В Волгоградской области упал неизвестный объект. Об этом сообщил глава Еланского района Дмитрий Литвинов.
«Упал в поле, никаких повреждений на земле, и пострадавших тоже нет», — заявил он в разговоре с РИА Новости. При этом он не уточнил, что это был за объект.
До этого кадры НЛО появились в группе «Еланский водитель» в соцсетях. На них можно разглядеть фрагмент летательного аппарат. Авторы поста утверждали, что видели на нем русские надписи.
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