Неизвестный объект упал в Волгоградской области

Летательный аппарат рухнул в поле Фото: Министерство обороны Великобритании

В Волгоградской области упал неизвестный объект. Об этом сообщил глава Еланского района Дмитрий Литвинов.

«Упал в поле, никаких повреждений на земле, и пострадавших тоже нет», — заявил он в разговоре с РИА Новости. При этом он не уточнил, что это был за объект.

До этого кадры НЛО появились в группе «Еланский водитель» в соцсетях. На них можно разглядеть фрагмент летательного аппарат. Авторы поста утверждали, что видели на нем русские надписи.