Неизвестный объект упал в Волгоградской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, бпла, беспилотник, бла,  дрон,  stock
Летательный аппарат рухнул в поле Фото:

В Волгоградской области упал неизвестный объект. Об этом сообщил глава Еланского района Дмитрий Литвинов.

«Упал в поле, никаких повреждений на земле, и пострадавших тоже нет», — заявил он в разговоре с РИА Новости. При этом он не уточнил, что это был за объект.

До этого кадры НЛО появились в группе «Еланский водитель» в соцсетях. На них можно разглядеть фрагмент летательного аппарат. Авторы поста утверждали, что видели на нем русские надписи.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Волгоградской области упал неизвестный объект. Об этом сообщил глава Еланского района Дмитрий Литвинов. «Упал в поле, никаких повреждений на земле, и пострадавших тоже нет», — заявил он в разговоре с РИА Новости. При этом он не уточнил, что это был за объект. До этого кадры НЛО появились в группе «Еланский водитель» в соцсетях. На них можно разглядеть фрагмент летательного аппарат. Авторы поста утверждали, что видели на нем русские надписи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...