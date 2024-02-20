Корь в элитный ЖК Челябинска была завезена из Таиланда

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Случай кори был выявлен у непривитого ребенка, прибывшего из Таиланда Фото:

Вирус кори, который был обнаружен в элитном жилом комплексе (ЖК) Челябинска «Лесопарковый», оказался завезенным из Таиланда. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

«Случай кори был выявлен у непривитого ребенка, прибывшего из Таиланда. В очаге в настоящее время проводятся профилактические мероприятия, в том числе медосмотры, наблюдение и вакцинация контактных», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.

О том, что в элитном ЖК выявлена корь, 15 февраля сообщил читатель URA.RU. Объявление о заболевании появилось на информационной доске по адресу Лесопарковая, 7Г. Мужчина также отметил, что медработники прививали всех желающих во время поквартирного обхода. Начальник отдела эпиднадзора челябинского Роспотребнадзора Раиса Косарева тогда сообщила, что случай оказался завозным.

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Вирус кори, который был обнаружен в элитном жилом комплексе (ЖК) Челябинска «Лесопарковый», оказался завезенным из Таиланда. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону. «Случай кори был выявлен у непривитого ребенка, прибывшего из Таиланда. В очаге в настоящее время проводятся профилактические мероприятия, в том числе медосмотры, наблюдение и вакцинация контактных», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. О том, что в элитном ЖК выявлена корь, 15 февраля сообщил читатель URA.RU. Объявление о заболевании появилось на информационной доске по адресу Лесопарковая, 7Г. Мужчина также отметил, что медработники прививали всех желающих во время поквартирного обхода. Начальник отдела эпиднадзора челябинского Роспотребнадзора Раиса Косарева тогда сообщила, что случай оказался завозным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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