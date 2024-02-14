Объявление о случае кори появилось на информационных стендах дома
В элитном жилом комплексе «Лесопарковый» в центре Челябинска выявили случай заболевания корью. Об этом URA.RU 15 февраля сообщил читатель.
«В нашем доме выявили случай кори. Но надо отдать должное: вчера по дому ходила медсестра и всех желающих прививала», — сообщил читатель URA.RU.
Объявление о заболевании появилось на информационной доске по адресу Лесопарковая, 7Г. Жителей предупредили о возможной опасности, попросив тех, у кого нет информации о прививке, вакцинироваться.
URA.RU направило официальный запрос в Роспотребнадзор по Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.
Жителей дома 7Г на Лесопарковой попросили обязательно вакцинироваться в случае, если у них нет данных о прививке
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