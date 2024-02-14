14 февраля 2024

В элитном ЖК Челябинска выявили корь. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Объявление о заболеваниях кори в подъезде дома по адресу ул. Ольховская, 25/1. Екатеринбург, эпидемия, заболевание, корь
Объявление о случае кори появилось на информационных стендах дома Фото:

В элитном жилом комплексе «Лесопарковый» в центре Челябинска выявили случай заболевания корью. Об этом URA.RU 15 февраля сообщил читатель.

«В нашем доме выявили случай кори. Но надо отдать должное: вчера по дому ходила медсестра и всех желающих прививала», — сообщил читатель URA.RU.

Объявление о заболевании появилось на информационной доске по адресу Лесопарковая, 7Г. Жителей предупредили о возможной опасности, попросив тех, у кого нет информации о прививке, вакцинироваться.

URA.RU направило официальный запрос в Роспотребнадзор по Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.

Объявление о прививка от кори в доме на Лесопарковой в Челябинске
Жителей дома 7Г на Лесопарковой попросили обязательно вакцинироваться в случае, если у них нет данных о прививке
Фото:

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В элитном жилом комплексе «Лесопарковый» в центре Челябинска выявили случай заболевания корью. Об этом URA.RU 15 февраля сообщил читатель. «В нашем доме выявили случай кори. Но надо отдать должное: вчера по дому ходила медсестра и всех желающих прививала», — сообщил читатель URA.RU. Объявление о заболевании появилось на информационной доске по адресу Лесопарковая, 7Г. Жителей предупредили о возможной опасности, попросив тех, у кого нет информации о прививке, вакцинироваться. URA.RU направило официальный запрос в Роспотребнадзор по Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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