Случай кори в элитном ЖК на улице Лесопарковой в Челябинске оказался завозным

Случай заболевания корью, выявленный в элитном ЖК «Лесопарковый» в центре Челябинска, оказался завозным. Об этом 16 февраля на пресс-конференции в ИД «Гранада Пресс» рассказала начальник отдела эпиднадзора челябинского управления Роспотребнадзора Раиса Косарева.
«У нас бывают завозные случаи из стран ближнего зарубежья и из других субъектов федерации. Есть и местные случаи. Все они наблюдаются в основном у непривитых лиц. Случай на улице Лесопарковой оказался завозным», — сообщила Косарева.
Она добавила, что отработка очагов выявления кори происходит в соответствии с санитарными нормами. Больной изолируется, экстренно проводится вакцинация непривитых лиц. Все, кто контактировал с больным, берутся под наблюдение на 21 день. Непривитые дети, которые могли иметь контакт с больным, отстраняются от занятий.
Косарева напомнила, что в случае проявления сыпи, температуры и других симптомов кори ни коем случае нельзя идти в поликлинику, поскольку это очень заразное заболевание. Круг контактных людей в этом случае расширяется в разы. Если есть признаки кори, врача нужно вызывать на дом.
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