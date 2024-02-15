15 февраля 2024

Случай кори в элитном ЖК на улице Лесопарковой в Челябинске оказался завозным

© Служба новостей «URA.RU»
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Объявление о заболеваниях кори в подъезде дома по адресу ул. Ольховская, 25/1. Екатеринбург, эпидемия, заболевание, корь
Объявление о заразной болезни вывесили на двери подъезда дома Фото:

Случай заболевания корью, выявленный в элитном ЖК «Лесопарковый» в центре Челябинска, оказался завозным. Об этом 16 февраля на пресс-конференции в ИД «Гранада Пресс» рассказала начальник отдела эпиднадзора челябинского управления Роспотребнадзора Раиса Косарева.

«У нас бывают завозные случаи из стран ближнего зарубежья и из других субъектов федерации. Есть и местные случаи. Все они наблюдаются в основном у непривитых лиц. Случай на улице Лесопарковой оказался завозным», — сообщила Косарева.

Она добавила, что отработка очагов выявления кори происходит в соответствии с санитарными нормами. Больной изолируется, экстренно проводится вакцинация непривитых лиц. Все, кто контактировал с больным, берутся под наблюдение на 21 день. Непривитые дети, которые могли иметь контакт с больным, отстраняются от занятий.

Косарева напомнила, что в случае проявления сыпи, температуры и других симптомов кори ни коем случае нельзя идти в поликлинику, поскольку это очень заразное заболевание. Круг контактных людей в этом случае расширяется в разы. Если есть признаки кори, врача нужно вызывать на дом.

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Случай заболевания корью, выявленный в элитном ЖК «Лесопарковый» в центре Челябинска, оказался завозным. Об этом 16 февраля на пресс-конференции в ИД «Гранада Пресс» рассказала начальник отдела эпиднадзора челябинского управления Роспотребнадзора Раиса Косарева. «У нас бывают завозные случаи из стран ближнего зарубежья и из других субъектов федерации. Есть и местные случаи. Все они наблюдаются в основном у непривитых лиц. Случай на улице Лесопарковой оказался завозным», — сообщила Косарева. Она добавила, что отработка очагов выявления кори происходит в соответствии с санитарными нормами. Больной изолируется, экстренно проводится вакцинация непривитых лиц. Все, кто контактировал с больным, берутся под наблюдение на 21 день. Непривитые дети, которые могли иметь контакт с больным, отстраняются от занятий. Косарева напомнила, что в случае проявления сыпи, температуры и других симптомов кори ни коем случае нельзя идти в поликлинику, поскольку это очень заразное заболевание. Круг контактных людей в этом случае расширяется в разы. Если есть признаки кори, врача нужно вызывать на дом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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