Бастрыкин поручил разобраться в жалобах свердловчан на стаю бродячих собак

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки инцидента, в котором жители Сухого Лога (Свердловская область) пожаловались на стаю бездомных собак, которая разгуливает возле школ и детских садов. Об этом сообщили в ведомстве.
«По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области проводится доследственная проверка», — пишет telegram-канал «Следком». Глава ведомства поручил исполняющему обязанности СУ СКР по региону Анатолию Надбитову предоставить доклад о ходе проверки.
Информация о стае собак появилась 20 февраля. По словам местных жителей, животные ведут себя агрессивно, из-за чего становится страшно за безопасность детей, передает telegram-канал «Дно Исети».
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