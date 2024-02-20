20 февраля 2024

Бастрыкин поручил разобраться в жалобах свердловчан на стаю бродячих собак

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин получит доклад о стае собак в Сухом Логу Фото:

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки инцидента, в котором жители Сухого Лога (Свердловская область) пожаловались на стаю бездомных собак, которая разгуливает возле школ и детских садов. Об этом сообщили в ведомстве.

«По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области проводится доследственная проверка», — пишет telegram-канал «Следком». Глава ведомства поручил исполняющему обязанности СУ СКР по региону Анатолию Надбитову предоставить доклад о ходе проверки.

Информация о стае собак появилась 20 февраля. По словам местных жителей, животные ведут себя агрессивно, из-за чего становится страшно за безопасность детей, передает telegram-канал «Дно Исети».

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Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки инцидента, в котором жители Сухого Лога (Свердловская область) пожаловались на стаю бездомных собак, которая разгуливает возле школ и детских садов. Об этом сообщили в ведомстве. «По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области проводится доследственная проверка», — пишет telegram-канал «Следком». Глава ведомства поручил исполняющему обязанности СУ СКР по региону Анатолию Надбитову предоставить доклад о ходе проверки. Информация о стае собак появилась 20 февраля. По словам местных жителей, животные ведут себя агрессивно, из-за чего становится страшно за безопасность детей, передает telegram-канал «Дно Исети».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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