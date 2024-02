Три крупнейших банка КНР перестали принимать платежи из РФ

Китайские банки опасаются санкций США, считает Линников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Три самых крупных банка Китая перестали принимать платежи из российских кредитных организаций, находящихся под санкциями. Об этом рассказал гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин. «Такие ограничения ввели Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank и Bank of China. Эти игроки занимают первое, второе и четвертое места по величине активов в КНР», — передает издание «Известия» слова Порошина. По его словам, китайские банки начали уведомлять клиентов из России о прекращении приема платежей уже вначале января 2024 года, а предпосылки к этому появились после 12-го пакета антироссийских санкций в декабре 2023 года. Председатель правления Ассоциации участников рынка платежных услуг «Национальный платежный совет» Александр Линников связал нововведения со страхом банков Китая западных санкций. «Китайские и ближневосточные кредитные организации опасаются введения вторичных санкций США из-за взаимодействия с подсанкционными банками и компаниями из РФ», — подытожил он. Ранее стало известно, что крупные финансовые учреждения в Объединенных Арабских Эмиратах отказывают в денежных переводах в Россию и обратном направлении. Кроме того, банки начали закрывать счета компаний россиян, передает MK.RU .

