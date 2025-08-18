ЕС предпринимает активные усилия, чтобы предотвратить скорейшее прекращение военного конфликта, распространяя дезинформацию. Об этом рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Фальшивые новости ЕС распространяют ложные нарративы накануне Большого дня», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х. Под «большим днем» подразумевается приезд в Вашингтон на встречу к главе Белого дома Дональду Трампу президента Украины Владимира Зеленского, а также группы европейских лидеров. Ранее глава РФПИ рассказал, что Трамп предлагает реалистичный подход к конфликту на Украине.
Он отметил, что Трамп призвал Киев отказаться от претензий на Крым и НАТО, подчеркивая важность прагматичного подхода. Также упомянуто, что на переговорах между Путиным и Трампом на Аляске обсуждалось урегулирование украинского кризиса, и обе стороны выразили желание прекратить боевые действия.
