В Казани на открытии «Игр Будущего» спортсмен Академии единоборств РМК (штаб-квартира находится в Екатеринбурге) Халим Назрулоев встретился с президентом России Владимиром Путиным. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе уральского промоушена.
«Встреча состоялась сразу после церемонии открытия „Игр Будущего“ во время обхода главой государства выставочного пространства. На церемонии также присутствовали президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Сербской Милорад Додик и другие главы государств», — отметили в Академии единоборств РМК.
Халим Назрулоев — один из участников «Игр Будущего» в составе международной команды лиги смешанных единоборств RCC. Он выступает в дисциплине фиджитал-единоборств. Халим представляет на Играх Таджикистан. Соперником Халима будет американский спортсмен Хорхе Хуарес. Встреча состоится 23 февраля. Назрулоев — профессиональный боец ММА. Уже три года он тренируется в Академии единоборств РМК. В январе этого года боец подписал контракт с крупнейшим азиатским промоушеном One FC.
«Игр Будущего» — международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал по 21 инновационной дисциплине, основанный на сочетании физической активности, современных технологий и цифровой среды. Проведение первого турнира проходит с 21 февраля по 3 марта 2024 года в Казани.
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