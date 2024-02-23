С самолета Москва — Челябинск сняли дебошира, домогавшегося до стюардессы

Пьяный мужчина довел девушку до слез Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В самолете авиакомпании «Победа», готовящемся к вылету из Москвы в Челябинск, пьяный мужчина довел до слез стюардессу. Он прижимал девушку к своему интимному месту и разговаривал с ней матом, сообщает telegram-канал «Авиаторщина».

«Во время посадки пассажиров на Boeing 737-800, который готовился вылететь рейсом DP6567 из Москвы в Челябинск, мужчина навалился на стюардессу и начал прижимать ее к своему интимному месту. Девушка сделала ему замечание, на что он ответил: „Ты сама ко мне прижимаешься, дура“», — говорится в сообщении.

Получив еще одно замечание, мужчина начал кричать матом на девушку и снова прижимать ее себе. Стюардесса в слезах и с тремором рук убежала в переднюю часть самолета, где рассказала о случившемся старшему бортпроводнику. После чего было принято решение вызвать на борт полицию.

Правоохранители сняли дебошира с рейса. Самолет вылетел в Челябинск с 40-минутной задержкой.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу авиакомпании «Победа». Ответ будет опубликован после получения.