23 февраля 2024

С самолета Москва — Челябинск сняли дебошира, домогавшегося до стюардессы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Споттинг. Курган, аэропорт, стюардесса
Пьяный мужчина довел девушку до слез Фото:

В самолете авиакомпании «Победа», готовящемся к вылету из Москвы в Челябинск, пьяный мужчина довел до слез стюардессу. Он прижимал девушку к своему интимному месту и разговаривал с ней матом, сообщает telegram-канал «Авиаторщина».

«Во время посадки пассажиров на Boeing 737-800, который готовился вылететь рейсом DP6567 из Москвы в Челябинск, мужчина навалился на стюардессу и начал прижимать ее к своему интимному месту. Девушка сделала ему замечание, на что он ответил: „Ты сама ко мне прижимаешься, дура“», — говорится в сообщении.

Получив еще одно замечание, мужчина начал кричать матом на девушку и снова прижимать ее себе. Стюардесса в слезах и с тремором рук убежала в переднюю часть самолета, где рассказала о случившемся старшему бортпроводнику. После чего было принято решение вызвать на борт полицию.

Правоохранители сняли дебошира с рейса. Самолет вылетел в Челябинск с 40-минутной задержкой.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу авиакомпании «Победа». Ответ будет опубликован после получения.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В самолете авиакомпании «Победа», готовящемся к вылету из Москвы в Челябинск, пьяный мужчина довел до слез стюардессу. Он прижимал девушку к своему интимному месту и разговаривал с ней матом, сообщает telegram-канал «Авиаторщина». «Во время посадки пассажиров на Boeing 737-800, который готовился вылететь рейсом DP6567 из Москвы в Челябинск, мужчина навалился на стюардессу и начал прижимать ее к своему интимному месту. Девушка сделала ему замечание, на что он ответил: „Ты сама ко мне прижимаешься, дура“», — говорится в сообщении. Получив еще одно замечание, мужчина начал кричать матом на девушку и снова прижимать ее себе. Стюардесса в слезах и с тремором рук убежала в переднюю часть самолета, где рассказала о случившемся старшему бортпроводнику. После чего было принято решение вызвать на борт полицию. Правоохранители сняли дебошира с рейса. Самолет вылетел в Челябинск с 40-минутной задержкой. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу авиакомпании «Победа». Ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...