ВС РФ взяли южную часть Работино: карта спецоперации на Украине 26 января

Рогов: российские бойцы взяли под контроль южную часть Работино

26 февраля 2024 в 09:17 Размер текста - 17 +

Саперы из группировки войск «Центр» ежедневно уничтожают в Авдеевке до 400 закладок, мин и неразорвавшихся боеприпасов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ взяли под контроль южную часть Работино. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. Ход боевых действий и карта спецоперации на Украине — в материале URA.RU. Запорожское направление Российские войска контролируют южную часть Работино на запорожской линии фронта, сообщил Рогов. Он также отметил, что ожесточенные бои все еще продолжаются. По его словам, ВСУ окопались в северной части села. Российские военнослужащие метр за метром освобождают Работино, борясь с глубокоэшелонированной обороной врага, заключил Рогов. Купянское направление Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ нанес авиационный удар фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по расположению личного состава и бронированной техники ВСУ. В результате бомбардировки все цели были уничтожены. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» группировки войск «Запад» уничтожил боевые и разведывательные беспилотники украинской армии. В ходе боевой работы расчет занял позицию, при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающиеся БПЛА противника и произвел пуски ракет на уничтожение. Южнодонецкое направление На южнодонецком направлении в зоне СВО военнослужащие группировки войск «Восток» применяют FPV-дроны для поражения блиндажей, живой силы и бронетехники ВСУ на линии боевого соприкосновения, сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что на данном направлении разведчики обнаружили новые цели и передали координаты на командный пункт. Авдеевское направление Артиллеристы 1-го армейского корпуса группировки войск «Юг» развернули и навели установки РСЗО «Град» по разведанным беспилотной авиацией целям ВСУ на данном участке фронта. В ходе ударов уничтожены склады с боеприпасами и живая сила противника. Саперы из группировки войск «Центр» ежедневно уничтожают в Авдеевке до 400 закладок, мин и неразорвавшихся боеприпасов. В настоящее время на улицах города по-прежнему остается большое количество неразорвавшихся боеприпасов, в том числе западного производства. Артемовское направление Военнослужащие костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили опорный пункт ВСУ с укрывшимся в нем личным составом в районе Артемовска. Для его уничтожения была направлена бронегруппа на боевых машинах десанта БМД-2 К-АУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВС РФ взяли под контроль южную часть Работино. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. Ход боевых действий и карта спецоперации на Украине — в материале URA.RU. Российские войска контролируют южную часть Работино на запорожской линии фронта, сообщил Рогов. Он также отметил, что ожесточенные бои все еще продолжаются. По его словам, ВСУ окопались в северной части села. Российские военнослужащие метр за метром освобождают Работино, борясь с глубокоэшелонированной обороной врага, заключил Рогов. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ нанес авиационный удар фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по расположению личного состава и бронированной техники ВСУ. В результате бомбардировки все цели были уничтожены. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» группировки войск «Запад» уничтожил боевые и разведывательные беспилотники украинской армии. В ходе боевой работы расчет занял позицию, при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающиеся БПЛА противника и произвел пуски ракет на уничтожение. На южнодонецком направлении в зоне СВО военнослужащие группировки войск «Восток» применяют FPV-дроны для поражения блиндажей, живой силы и бронетехники ВСУ на линии боевого соприкосновения, сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что на данном направлении разведчики обнаружили новые цели и передали координаты на командный пункт. Артиллеристы 1-го армейского корпуса группировки войск «Юг» развернули и навели установки РСЗО «Град» по разведанным беспилотной авиацией целям ВСУ на данном участке фронта. В ходе ударов уничтожены склады с боеприпасами и живая сила противника. Саперы из группировки войск «Центр» ежедневно уничтожают в Авдеевке до 400 закладок, мин и неразорвавшихся боеприпасов. В настоящее время на улицах города по-прежнему остается большое количество неразорвавшихся боеприпасов, в том числе западного производства. Военнослужащие костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили опорный пункт ВСУ с укрывшимся в нем личным составом в районе Артемовска. Для его уничтожения была направлена бронегруппа на боевых машинах десанта БМД-2 К-АУ.