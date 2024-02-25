Российский легионер из Коркино Панарин установил личный рекорд в НХЛ

26 февраля 2024 в 10:50 Размер текста - 17 +

Артемий Панарин установил очередной голевой рекорд Фото: Александр Мамаев © URA.RU Уроженец Коркино (Челябинская область) Артемий Панарин установил личный рекорд в НХЛ. Об этом 26 февраля сообщает сайт Национальной хоккейной лиги. «Артемий Панарин установил свой личный рекорд по количеству заброшенных шайб за сезон в НХЛ. В матче против „Коламбуса“ нападающий „Нью-Йорк рейнджерс“ забросил 33-ю шайбу в розыгрыше», — сообщает сайт лиги. При этом «Нью-Йорк рейнджерс» уступили в игре с «Коламбусом» со счетом 4:2. «Коламбус» — первая команда Панарина в НХЛ. За нее Артемий выступал с 2015 по 2017 годы. За 59 игр в сезоне 2023—2024 годов Панарин забросил 33 гола. Еще 46 баллов Панарин записал на свой ассистентский счет. Предыдущий рекорд в 32 шайбы Панарин забросил в сезоне 2019—2020 годов. В сезоне 2022—2023 годов за 82 игры Панарин забросил 29 шайб и отдал 63 голевых передачи. Панарину 32 года. Он уроженец города Коркино, воспитанник спортшкол «Трактор», «Сигнал» и «Витязь». С 2015 года выступает в Северной Америке.

Уроженец Коркино (Челябинская область) Артемий Панарин установил личный рекорд в НХЛ. Об этом 26 февраля сообщает сайт Национальной хоккейной лиги. «Артемий Панарин установил свой личный рекорд по количеству заброшенных шайб за сезон в НХЛ. В матче против „Коламбуса“ нападающий „Нью-Йорк рейнджерс“ забросил 33-ю шайбу в розыгрыше», — сообщает сайт лиги. При этом «Нью-Йорк рейнджерс» уступили в игре с «Коламбусом» со счетом 4:2. «Коламбус» — первая команда Панарина в НХЛ. За нее Артемий выступал с 2015 по 2017 годы. За 59 игр в сезоне 2023—2024 годов Панарин забросил 33 гола. Еще 46 баллов Панарин записал на свой ассистентский счет. Предыдущий рекорд в 32 шайбы Панарин забросил в сезоне 2019—2020 годов. В сезоне 2022—2023 годов за 82 игры Панарин забросил 29 шайб и отдал 63 голевых передачи. Панарину 32 года. Он уроженец города Коркино, воспитанник спортшкол «Трактор», «Сигнал» и «Витязь». С 2015 года выступает в Северной Америке.