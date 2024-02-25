Участницу незаконной акции в центре Екатеринбурга оштрафовали на 15 тысяч

Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 15 тысяч рублей Наталью Казанцеву, участницу незаконной публичной акции у мемориала «Черный тюльпан», которую представляли как акцию «жен мобилизованных». Об этом сообщает telegram-канал «Свердловского молодежного яблока».
«Судья Ленинского суда Екатеринбурга Владимир Ушаков посчитал это несогласованной акцией, а тех, на ком был белый шарф и красные гвоздики в руках — участниками пикета», — говорится в посте. Возложение цветов проходило 10 февраля.
Тогда у «Черного тюльпана» задержали организатора незаконной акции Альберта Якупова, а также двух активистов молодежного «Яблока» и трех других участников. Якупова тогда арестовали на восемь суток, остальным выписали протоколы за «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».
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