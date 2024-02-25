Участницу незаконной акции в центре Екатеринбурга оштрафовали на 15 тысяч

26 февраля 2024 в 12:50 Размер текста - 17 +

Несогласованная акция у «Черного тюльпана» прошла 10 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 15 тысяч рублей Наталью Казанцеву, участницу незаконной публичной акции у мемориала «Черный тюльпан», которую представляли как акцию «жен мобилизованных». Об этом сообщает telegram-канал «Свердловского молодежного яблока». «Судья Ленинского суда Екатеринбурга Владимир Ушаков посчитал это несогласованной акцией, а тех, на ком был белый шарф и красные гвоздики в руках — участниками пикета», — говорится в посте. Возложение цветов проходило 10 февраля. Тогда у «Черного тюльпана» задержали организатора незаконной акции Альберта Якупова, а также двух активистов молодежного «Яблока» и трех других участников. Якупова тогда арестовали на восемь суток, остальным выписали протоколы за «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 15 тысяч рублей Наталью Казанцеву, участницу незаконной публичной акции у мемориала «Черный тюльпан», которую представляли как акцию «жен мобилизованных». Об этом сообщает telegram-канал «Свердловского молодежного яблока». «Судья Ленинского суда Екатеринбурга Владимир Ушаков посчитал это несогласованной акцией, а тех, на ком был белый шарф и красные гвоздики в руках — участниками пикета», — говорится в посте. Возложение цветов проходило 10 февраля. Тогда у «Черного тюльпана» задержали организатора незаконной акции Альберта Якупова, а также двух активистов молодежного «Яблока» и трех других участников. Якупова тогда арестовали на восемь суток, остальным выписали протоколы за «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».