25 февраля 2024

Участницу незаконной акции в центре Екатеринбурга оштрафовали на 15 тысяч

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Алексей Пьянков на Чёрном тюльпане и реконструкции ДЮСШ "Спартаковец". Екатеринбург, разруха, отколотая плита
Несогласованная акция у «Черного тюльпана» прошла 10 февраля Фото:

Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 15 тысяч рублей Наталью Казанцеву, участницу незаконной публичной акции у мемориала «Черный тюльпан», которую представляли как акцию «жен мобилизованных». Об этом сообщает telegram-канал «Свердловского молодежного яблока».

«Судья Ленинского суда Екатеринбурга Владимир Ушаков посчитал это несогласованной акцией, а тех, на ком был белый шарф и красные гвоздики в руках — участниками пикета», — говорится в посте. Возложение цветов проходило 10 февраля.

Тогда у «Черного тюльпана» задержали организатора незаконной акции Альберта Якупова, а также двух активистов молодежного «Яблока» и трех других участников. Якупова тогда арестовали на восемь суток, остальным выписали протоколы за «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

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Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 15 тысяч рублей Наталью Казанцеву, участницу незаконной публичной акции у мемориала «Черный тюльпан», которую представляли как акцию «жен мобилизованных». Об этом сообщает telegram-канал «Свердловского молодежного яблока». «Судья Ленинского суда Екатеринбурга Владимир Ушаков посчитал это несогласованной акцией, а тех, на ком был белый шарф и красные гвоздики в руках — участниками пикета», — говорится в посте. Возложение цветов проходило 10 февраля. Тогда у «Черного тюльпана» задержали организатора незаконной акции Альберта Якупова, а также двух активистов молодежного «Яблока» и трех других участников. Якупова тогда арестовали на восемь суток, остальным выписали протоколы за «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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