Самолеты ВКС Франции сопроводили российский Ил-20 у границ Эстонии

Самолеты вели сопровождение у границ Эстонии, сообщает Главштаб
В районе границ Эстонии французские самолеты сопроводили российский Ил-20. Об этом сообщил Главштаб ВС Франции.
«Взлет по тревоге и перехват российского самолета-разведчика Ил-20 у побережья Эстонии самолетами», — сообщает штаб в соцсети X. Уточняется, что взлет произошел для якобы «защиты воздушного пространства».
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