Самолеты ВКС Франции сопроводили российский Ил-20 у границ Эстонии

27 февраля 2024 в 22:45 Размер текста - 17 +

Самолеты вели сопровождение у границ Эстонии, сообщает Главштаб Фото: Военнослужащий российского контингента в Сирии В районе границ Эстонии французские самолеты сопроводили российский Ил-20. Об этом сообщил Главштаб ВС Франции. «Взлет по тревоге и перехват российского самолета-разведчика Ил-20 у побережья Эстонии самолетами», — сообщает штаб в соцсети X. Уточняется, что взлет произошел для якобы «защиты воздушного пространства».

В районе границ Эстонии французские самолеты сопроводили российский Ил-20. Об этом сообщил Главштаб ВС Франции. «Взлет по тревоге и перехват российского самолета-разведчика Ил-20 у побережья Эстонии самолетами», — сообщает штаб в соцсети X. Уточняется, что взлет произошел для якобы «защиты воздушного пространства».