Самолеты ВКС Франции сопроводили российский Ил-20 у границ Эстонии

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Российские самолеты на авиабазе Хмеймим Сирия., истребитель, Сирия, хмеймим
Самолеты вели сопровождение у границ Эстонии, сообщает Главштаб Фото:

В районе границ Эстонии французские самолеты сопроводили российский Ил-20. Об этом сообщил Главштаб ВС Франции.

«Взлет по тревоге и перехват российского самолета-разведчика Ил-20 у побережья Эстонии самолетами», — сообщает штаб в соцсети X. Уточняется, что взлет произошел для якобы «защиты воздушного пространства».

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В районе границ Эстонии французские самолеты сопроводили российский Ил-20. Об этом сообщил Главштаб ВС Франции. «Взлет по тревоге и перехват российского самолета-разведчика Ил-20 у побережья Эстонии самолетами», — сообщает штаб в соцсети X. Уточняется, что взлет произошел для якобы «защиты воздушного пространства».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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