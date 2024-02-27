Бастрыкин затребовал доклад об избиении челябинского полицейского

28 февраля 2024 в 09:44 Размер текста - 17 +

Пьяный мужчина отобрал у полицейского пистолет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад об избиении до потери сознания сотрудника полиции и хищении у него пистолета в Еманжелинском райотделе МВД (Челябинская область). Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба СКР. «Председатель СК России поручил представить доклад о расследовании обстоятельств совершения противоправных действий в отношении сотрудника правоохранительных органов. Следственными органами СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), п. „б“ ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение оружия)», — сообщили в пресс-службе ведомства. Как сообщало URA.RU, инцидент произошел в отделе полиции по Еманжелинскому району. В отдел пришли двое пьяных мужчин. Один из них пояснил, что у него украли телефон. Находившийся с ним попутчик рассказал, что является свидетелем кражи. В ходе выяснения обстоятельств произошедшего свидетель набросился на полицейского, избил его до бессознательного состояния и забрал пистолет. После он попытался скрыться, но был задержан. Избитый полицейский госпитализирован, ему оказана медицинская помощь. Нападавшему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Глава СКР ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад об избиении до потери сознания сотрудника полиции и хищении у него пистолета в Еманжелинском райотделе МВД (Челябинская область). Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба СКР. «Председатель СК России поручил представить доклад о расследовании обстоятельств совершения противоправных действий в отношении сотрудника правоохранительных органов. Следственными органами СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), п. „б“ ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение оружия)», — сообщили в пресс-службе ведомства. Как сообщало URA.RU, инцидент произошел в отделе полиции по Еманжелинскому району. В отдел пришли двое пьяных мужчин. Один из них пояснил, что у него украли телефон. Находившийся с ним попутчик рассказал, что является свидетелем кражи. В ходе выяснения обстоятельств произошедшего свидетель набросился на полицейского, избил его до бессознательного состояния и забрал пистолет. После он попытался скрыться, но был задержан. Избитый полицейский госпитализирован, ему оказана медицинская помощь. Нападавшему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Глава СКР ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.