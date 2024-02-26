26 февраля 2024

Челябинца, избившего полицейского и забравшего у него оружие, отправили в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, колония, тюрьма, решетка, следственный изолятор
Мужчину заключили под стражу на два месяца Фото:

Жителя Еманжелинска, который избил полицейского и забрал у него табельный пистолет, отправили в СИЗО. Об это URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.

«В настоящее время лицу, совершившему преступление, предъявлено обвинение. Судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Нападавшего обвиняют по двум статьям УК РФ: ч.2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ («Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»). Следователем продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Инцидент произошел в отделе полиции по Еманжелинскому району. Туда с заявлением о краже телефона пришли два пьяных мужчины. Один из них был свидетелем преступления. Во время опроса он набросился на полицейского, избил его и забрал табельный пистолет. С оружием он попытался покинуть отдел. Однако другие сотрудники задержали его.

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Жителя Еманжелинска, который избил полицейского и забрал у него табельный пистолет, отправили в СИЗО. Об это URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. «В настоящее время лицу, совершившему преступление, предъявлено обвинение. Судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Нападавшего обвиняют по двум статьям УК РФ: ч.2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ («Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»). Следователем продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Инцидент произошел в отделе полиции по Еманжелинскому району. Туда с заявлением о краже телефона пришли два пьяных мужчины. Один из них был свидетелем преступления. Во время опроса он набросился на полицейского, избил его и забрал табельный пистолет. С оружием он попытался покинуть отдел. Однако другие сотрудники задержали его.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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