27 февраля 2024

В Свердловской области в лесу нашли мертвым пропавшего мужчину

© Служба новостей «URA.RU»
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Лес, снег, собака. Курган, снег, зима, лес, следы животных
Пропавшего екатеринбуржца нашли мертвым в лесу (архивное фото) Фото:

В лесу рядом с коттеджным поселком «Шато-2» (Свердловская область) нашли мертвым 39-летнего мужчину, который накануне был объявлен в розыск. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

«Подтверждается факт обнаружения тела пропавшего мужчины. Подробности будут позже по итогам проверочных мероприятий», — также подтвердили в пресс-службе регионального СУ СК.

Сообщение о пропаже 39-летнего мужчины появилось ночью 28 февраля в соцсетях поисковой группы «Прорыв». По словам очевидцев, он приехал в коттеджный поселок «Шато-2» из Екатеринбурга, припарковал машину и ушел в неизвестном направлении.

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В лесу рядом с коттеджным поселком «Шато-2» (Свердловская область) нашли мертвым 39-летнего мужчину, который накануне был объявлен в розыск. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых. «Подтверждается факт обнаружения тела пропавшего мужчины. Подробности будут позже по итогам проверочных мероприятий», — также подтвердили в пресс-службе регионального СУ СК. Сообщение о пропаже 39-летнего мужчины появилось ночью 28 февраля в соцсетях поисковой группы «Прорыв». По словам очевидцев, он приехал в коттеджный поселок «Шато-2» из Екатеринбурга, припарковал машину и ушел в неизвестном направлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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