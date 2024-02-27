В Свердловской области в лесу нашли мертвым пропавшего мужчину

В лесу рядом с коттеджным поселком «Шато-2» (Свердловская область) нашли мертвым 39-летнего мужчину, который накануне был объявлен в розыск. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.
«Подтверждается факт обнаружения тела пропавшего мужчины. Подробности будут позже по итогам проверочных мероприятий», — также подтвердили в пресс-службе регионального СУ СК.
Сообщение о пропаже 39-летнего мужчины появилось ночью 28 февраля в соцсетях поисковой группы «Прорыв». По словам очевидцев, он приехал в коттеджный поселок «Шато-2» из Екатеринбурга, припарковал машину и ушел в неизвестном направлении.
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