Развлечения Туризм Куда жителям ХМАО дешевле всего улететь на выходные к 8 Марта Самым дешевым туристическим авианаправлением 8 марта из ХМАО стал Горно-Алтайск 28 февраля 2024 в 14:30 Размер текста - 17 + Среди дешевых авианаправлений из ХМАО находится Горно-Алтайск Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Самым дешевым авианаправлением на грядущие большие выходные к 8 Марта среди туристических локаций России для жителей ХМАО является Горно-Алтайск. Перелет туда в одну сторону обойдется менее 10 тысяч рублей. «Перелет из Сургута в Горно-Алтайск 8 марта обойдется в 7290 рублей», — следует из карты цен сервиса «Авиасейлс». До 10 тысяч на праздники также будет стоить билет в Минеральные воды и Санкт-Петербург. Перелет к берегу Каспийского моря до Махачкалы в это время стоит около 8 тысяч рублей. Примерно так же югорчанам обойдется и авиабилет в столицу Татарстана — Казань. Ранее URA.RU рассказывало об интересных железнодорожных маршрутах для отдыха по России. Тогда среди подходящих вариантов для югорчан аналитики называли Екатеринбург. Самым дешевым авианаправлением на грядущие большие выходные к 8 Марта среди туристических локаций России для жителей ХМАО является Горно-Алтайск. Перелет туда в одну сторону обойдется менее 10 тысяч рублей. «Перелет из Сургута в Горно-Алтайск 8 марта обойдется в 7290 рублей», — следует из карты цен сервиса «Авиасейлс». До 10 тысяч на праздники также будет стоить билет в Минеральные воды и Санкт-Петербург. Перелет к берегу Каспийского моря до Махачкалы в это время стоит около 8 тысяч рублей. Примерно так же югорчанам обойдется и авиабилет в столицу Татарстана — Казань. Ранее URA.RU рассказывало об интересных железнодорожных маршрутах для отдыха по России. Тогда среди подходящих вариантов для югорчан аналитики называли Екатеринбург. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям