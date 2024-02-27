27 февраля 2024

Куда жителям ХМАО дешевле всего улететь на выходные к 8 Марта

Самым дешевым туристическим авианаправлением 8 марта из ХМАО стал Горно-Алтайск
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт «Кольцово». Екатеринбург, турист, чемодан
Среди дешевых авианаправлений из ХМАО находится Горно-Алтайск Фото:

Самым дешевым авианаправлением на грядущие большие выходные к 8 Марта среди туристических локаций России для жителей ХМАО является Горно-Алтайск. Перелет туда в одну сторону обойдется менее 10 тысяч рублей.

«Перелет из Сургута в Горно-Алтайск 8 марта обойдется в 7290 рублей», — следует из карты цен сервиса «Авиасейлс». До 10 тысяч на праздники также будет стоить билет в Минеральные воды и Санкт-Петербург.

Перелет к берегу Каспийского моря до Махачкалы в это время стоит около 8 тысяч рублей. Примерно так же югорчанам обойдется и авиабилет в столицу Татарстана — Казань.

Ранее URA.RU рассказывало об интересных железнодорожных маршрутах для отдыха по России. Тогда среди подходящих вариантов для югорчан аналитики называли Екатеринбург.

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Самым дешевым авианаправлением на грядущие большие выходные к 8 Марта среди туристических локаций России для жителей ХМАО является Горно-Алтайск. Перелет туда в одну сторону обойдется менее 10 тысяч рублей. «Перелет из Сургута в Горно-Алтайск 8 марта обойдется в 7290 рублей», — следует из карты цен сервиса «Авиасейлс». До 10 тысяч на праздники также будет стоить билет в Минеральные воды и Санкт-Петербург. Перелет к берегу Каспийского моря до Махачкалы в это время стоит около 8 тысяч рублей. Примерно так же югорчанам обойдется и авиабилет в столицу Татарстана — Казань. Ранее URA.RU рассказывало об интересных железнодорожных маршрутах для отдыха по России. Тогда среди подходящих вариантов для югорчан аналитики называли Екатеринбург.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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