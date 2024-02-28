На фоне снижения акций «Южуралзолото» объявила о выпуске новых облигаций

Золотодобывающая компания «Южуралзолото» (ЮГК), принадлежащая челябинскому промышленнику Константину Струкову, планирует осенью выпустить новые облигации для рефинансирования дебютного выпуска бондов в юанях. Информация об этом прозвучала от финансового директора компании Артема Клецкина на фоне снижения акций ЮГК.
«Акции ЮГК в ходе торгов 28 февраля подешевели на 4,29% до минимума 0,72 рублей за акцию. По состоянию на 18:39 мск их стоимость составила 0,73 рублей (-2,13%). Осенью компания должна принять решение о выпуске бондов для рефинансирования дебютного бонда», — сообщают «Ведомости о ситуации на бирже и приводят слова Клецкина о желании выпустить новые облигации.
По информации Клецкина, в ноябре текущего года планируется погашение первого выпуска облигаций на 700 млн юаней с купоном 3,95%. Финдиректор также не исключил, что новый выпуск бондов может быть не только в юанях, но и в рублях, но только в случае снижения ставок. При этом никто из действующих акционеров не собирается продавать свои акции, на IPO предложат дополнительно выпущенные бумаги.
В ЮГК производство золота в 2023 году снизилось на 6,8% и составило 412,5 тысячи тройских унций (12,8 тонны). Причинами спада производства выступили снижение содержания золота на Кочкарском месторождении по причине использования более бедной руды.
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