На фоне снижения акций «Южуралзолото» объявила о выпуске новых облигаций

28 февраля 2024 в 23:01 Размер текста - 17 +

Новый выпуск бондов может быть в юанях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Золотодобывающая компания «Южуралзолото» (ЮГК), принадлежащая челябинскому промышленнику Константину Струкову, планирует осенью выпустить новые облигации для рефинансирования дебютного выпуска бондов в юанях. Информация об этом прозвучала от финансового директора компании Артема Клецкина на фоне снижения акций ЮГК. «Акции ЮГК в ходе торгов 28 февраля подешевели на 4,29% до минимума 0,72 рублей за акцию. По состоянию на 18:39 мск их стоимость составила 0,73 рублей (-2,13%). Осенью компания должна принять решение о выпуске бондов для рефинансирования дебютного бонда», — сообщают «Ведомости о ситуации на бирже и приводят слова Клецкина о желании выпустить новые облигации. По информации Клецкина, в ноябре текущего года планируется погашение первого выпуска облигаций на 700 млн юаней с купоном 3,95%. Финдиректор также не исключил, что новый выпуск бондов может быть не только в юанях, но и в рублях, но только в случае снижения ставок. При этом никто из действующих акционеров не собирается продавать свои акции, на IPO предложат дополнительно выпущенные бумаги. В ЮГК производство золота в 2023 году снизилось на 6,8% и составило 412,5 тысячи тройских унций (12,8 тонны). Причинами спада производства выступили снижение содержания золота на Кочкарском месторождении по причине использования более бедной руды. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Золотодобывающая компания «Южуралзолото» (ЮГК), принадлежащая челябинскому промышленнику Константину Струкову, планирует осенью выпустить новые облигации для рефинансирования дебютного выпуска бондов в юанях. Информация об этом прозвучала от финансового директора компании Артема Клецкина на фоне снижения акций ЮГК. «Акции ЮГК в ходе торгов 28 февраля подешевели на 4,29% до минимума 0,72 рублей за акцию. По состоянию на 18:39 мск их стоимость составила 0,73 рублей (-2,13%). Осенью компания должна принять решение о выпуске бондов для рефинансирования дебютного бонда», — сообщают «Ведомости о ситуации на бирже и приводят слова Клецкина о желании выпустить новые облигации. По информации Клецкина, в ноябре текущего года планируется погашение первого выпуска облигаций на 700 млн юаней с купоном 3,95%. Финдиректор также не исключил, что новый выпуск бондов может быть не только в юанях, но и в рублях, но только в случае снижения ставок. При этом никто из действующих акционеров не собирается продавать свои акции, на IPO предложат дополнительно выпущенные бумаги. В ЮГК производство золота в 2023 году снизилось на 6,8% и составило 412,5 тысячи тройских унций (12,8 тонны). Причинами спада производства выступили снижение содержания золота на Кочкарском месторождении по причине использования более бедной руды.