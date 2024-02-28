Компания челябинского промышленника Струкова снизила выпуск золота

28 февраля 2024 в 17:48 Размер текста - 17 +

Выпуск золота сократился из-за бедной руды Кочкарского месторождения Фото: Анна Майорова © URA.RU «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) промышленника Константина Струкова из Челябинска в 2023 году снизила выпуск золота на 6,8%. Как рассказали в пресс-службе холдинга, выручка при этом выросла на 19%. «Производство золота в 2023 году снизилось на 6,8% и составило 412,5 тысячи тройских унций (12,8 тонны). Причинами выступили снижение содержания золота на Кочкарском месторождении по причине использования более бедной руды со складов и сдвига начала производства на месторождении Высокое в Сибири на 2024 год», — сообщили в ЮГК. Согласно отчету, уральский хаб обеспечил для компании 211,9 тысячи унций золота, сибирский — 200,6 тысячи унций. Сокращение за год на Урале достигло 10%, в Сибири — 3,1. К концу 2023 года динамика выпуска возросла, обеспечив прирост 12% год к году. Этому способствовал ввод новых мощностей. Ожидается, что этот рост продолжится в 2024 году. «Два из трех наших проектов роста, Курасан на Урале и Коммунар в Сибири, уже внесли существенный вклад в результаты ЮГК за 2023 год. Объекты будут наращивать производство золота в ближайшие годы. Наш третий проект роста, месторождение Высокое, на котором мы в декабре запустили золотоизвлекательную фабрику, должен обеспечить значительную прибавку к выручке нынешнего года», — озвучил ожидания финдиректор ЮГК Артем Клецкин. При этом выручку до 68 млрд рублей удалось поднять за счет роста средней цены реализации и курса доллара. Часть руды холдинг перерабатывал со складов. В результате переработка сырья выросла на 3,4%, до 23,9 млн тонн. Объем горной массы увеличился на 9% и достиг 56 млн кубических метров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) промышленника Константина Струкова из Челябинска в 2023 году снизила выпуск золота на 6,8%. Как рассказали в пресс-службе холдинга, выручка при этом выросла на 19%. «Производство золота в 2023 году снизилось на 6,8% и составило 412,5 тысячи тройских унций (12,8 тонны). Причинами выступили снижение содержания золота на Кочкарском месторождении по причине использования более бедной руды со складов и сдвига начала производства на месторождении Высокое в Сибири на 2024 год», — сообщили в ЮГК. Согласно отчету, уральский хаб обеспечил для компании 211,9 тысячи унций золота, сибирский — 200,6 тысячи унций. Сокращение за год на Урале достигло 10%, в Сибири — 3,1. К концу 2023 года динамика выпуска возросла, обеспечив прирост 12% год к году. Этому способствовал ввод новых мощностей. Ожидается, что этот рост продолжится в 2024 году. «Два из трех наших проектов роста, Курасан на Урале и Коммунар в Сибири, уже внесли существенный вклад в результаты ЮГК за 2023 год. Объекты будут наращивать производство золота в ближайшие годы. Наш третий проект роста, месторождение Высокое, на котором мы в декабре запустили золотоизвлекательную фабрику, должен обеспечить значительную прибавку к выручке нынешнего года», — озвучил ожидания финдиректор ЮГК Артем Клецкин. При этом выручку до 68 млрд рублей удалось поднять за счет роста средней цены реализации и курса доллара. Часть руды холдинг перерабатывал со складов. В результате переработка сырья выросла на 3,4%, до 23,9 млн тонн. Объем горной массы увеличился на 9% и достиг 56 млн кубических метров.