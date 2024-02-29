Певица Цыганова вместе с «Сима-лендом» приехала к раненым бойцам СВО. Фото

29 февраля 2024 в 23:16 Размер текста - 17 +

Вика Цыганова выступила перед бойцами в госпитале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники компании «Сима-ленд» совместно с артисткой Викой Цыгановой навестили военных в госпитале №354 в Екатеринбурге. Народная певица исполнила любимые композиции солдат, рассказали в пресс-службе компании. «Участники СВО [спецоперации РФ на Украине], проходящие восстановление в госпитале, рассказали Цыгановой о том, что слушали ее песни в зоне боевых действий. <…> Своей радостью военнослужащие сразу делились с родными и близкими посредством видеосвязи», — сообщили в «Сима-ленде». Солдаты также получили письма от детей из школ Екатеринбурга и суворовского училища с пожеланиями скорейшего выздоровления. Подобные встречи артистов с военными проходят регулярно. «Но сегодня она была особенно душевной и трогательной», — отметили в компании. 1 марта по просьбе мэра Тавды Валентина Миронова «Сима-ленд» совместно с Цыгановой организуют концерт для жен и матерей военнослужащих, которые сейчас на фронте или ненадолго приехали домой. Пресс-служба компании «Сима-Ленд» Пресс-служба компании «Сима-Ленд» Пресс-служба компании «Сима-Ленд»

Сотрудники компании «Сима-ленд» совместно с артисткой Викой Цыгановой навестили военных в госпитале №354 в Екатеринбурге. Народная певица исполнила любимые композиции солдат, рассказали в пресс-службе компании. «Участники СВО [спецоперации РФ на Украине], проходящие восстановление в госпитале, рассказали Цыгановой о том, что слушали ее песни в зоне боевых действий. <…> Своей радостью военнослужащие сразу делились с родными и близкими посредством видеосвязи», — сообщили в «Сима-ленде». Солдаты также получили письма от детей из школ Екатеринбурга и суворовского училища с пожеланиями скорейшего выздоровления. Подобные встречи артистов с военными проходят регулярно. «Но сегодня она была особенно душевной и трогательной», — отметили в компании. 1 марта по просьбе мэра Тавды Валентина Миронова «Сима-ленд» совместно с Цыгановой организуют концерт для жен и матерей военнослужащих, которые сейчас на фронте или ненадолго приехали домой.