29 февраля 2024

Роспотребнадзор ХМАО рассказал, как выбрать букет цветов к 8 Марта

Роспотребнадзор ХМАО: рекомендации по выбору цветов на 8 Марта
© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Тимофеем Шадриным. Свердловская область, Первоуральск, скорбь, цветы, утрата, память
Чтобы цветы дольше стояли нужно избегать перепадов температур, заявил Роспотребнадзор Югры Фото:

Свежий бутон цветка будет гладким и упругим. При этом стоит брать полураспустившиеся цветы с бутонами. В преддверии Международного женского дня специалисты Роскачества совместно с Роспотребнадзором Югры подготовили советы по выбору букетов для прекрасной половины.

«Как должны выглядеть по-настоящему свежие цветы? Лучше всего приобрести букет, который будет состоять из полураспустившихся цветов с бутонами. Перед покупкой необходимо проверить, плотно ли прилегает к бутону чашелистик. Свежий бутон будет гладким, упругим, правильной формы, без посторонних пятен и полос», — передает в telegram-канал Роспотребнадзором Югры. Также специалисты отмечают, что у гербера основание бутона не должно быть закреплено липкой лентой, а у тюльпанов — стянуто резинкой.

Специалисты также поделились информацией о том, что делать с цветами, чтобы они стояли дольше. По словам экспертов, важно избегать перепадов температур, которые губительны для цветов, затем необходимо обновить срез. Для этого нужно отсечь ножницами или секатором 2-3 сантиметра стебля, держа его под струей воды.

При этом для цветов имеет значение температура воды. Так, розы и лилии необходимо ставить в прохладную воду, предварительно оборвав у лилий тычинки. В вазу с тюльпанами лучше налить холодную воду. Герберы предпочитают теплую, а сирень и хризантемы — горячую. Также лучше всего поставить вазу с букетом в прохладном месте, подальше от сквозняков, прямых солнечных лучей и батарей.

В Роспотребнадзоре региона рассказывали, что при выборе букета важно обратить внимание на стебли и раскрытие бутона. Специалисты отмечают, что большое количество пестрых украшений в букете может быть уловкой продавцов.

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Свежий бутон цветка будет гладким и упругим. При этом стоит брать полураспустившиеся цветы с бутонами. В преддверии Международного женского дня специалисты Роскачества совместно с Роспотребнадзором Югры подготовили советы по выбору букетов для прекрасной половины. «Как должны выглядеть по-настоящему свежие цветы? Лучше всего приобрести букет, который будет состоять из полураспустившихся цветов с бутонами. Перед покупкой необходимо проверить, плотно ли прилегает к бутону чашелистик. Свежий бутон будет гладким, упругим, правильной формы, без посторонних пятен и полос», — передает в telegram-канал Роспотребнадзором Югры. Также специалисты отмечают, что у гербера основание бутона не должно быть закреплено липкой лентой, а у тюльпанов — стянуто резинкой. Специалисты также поделились информацией о том, что делать с цветами, чтобы они стояли дольше. По словам экспертов, важно избегать перепадов температур, которые губительны для цветов, затем необходимо обновить срез. Для этого нужно отсечь ножницами или секатором 2-3 сантиметра стебля, держа его под струей воды. При этом для цветов имеет значение температура воды. Так, розы и лилии необходимо ставить в прохладную воду, предварительно оборвав у лилий тычинки. В вазу с тюльпанами лучше налить холодную воду. Герберы предпочитают теплую, а сирень и хризантемы — горячую. Также лучше всего поставить вазу с букетом в прохладном месте, подальше от сквозняков, прямых солнечных лучей и батарей. В Роспотребнадзоре региона рассказывали, что при выборе букета важно обратить внимание на стебли и раскрытие бутона. Специалисты отмечают, что большое количество пестрых украшений в букете может быть уловкой продавцов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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