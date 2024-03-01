Челябинскую ОПГ банкиров отдадут под суд

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Фигуранты обналичивали кредитные деньги через фиктивные фирмы Фото:

В Советский райсуд Челябинска передано дело организованной преступной группировки (ОПГ) банкиров. Сообщникам вменяют статьи по незаконной банковской деятельности, создании фиктивных юридических лиц и мошенничестве, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Преступления совершались пятью участниками организованной группы. Уголовные дела о незаконной банковской деятельности, создании фиктивных юридических лиц и мошенничестве направлены в Советский райсуд Челябинска», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД.

Группировка открыла восемь фирм, зарегистрированных на подставных граждан. Через организации обвиняемые обналичивали средства других предпринимателей без лицензии. За каждый чек они получали процент. В ведомстве уточнили, что фигуранты знали тонкости банковского дела.

В схеме использовали несколько банковских счетов. Сумму кредита из одного банка они переводили в другой, а после переводили на третий счет или обналичивали. Далее обвиняемые приходили в финансовую компанию, с чьего счета были переведены деньги. О том, что деньги переведены дважды, становилось известно, когда второй банк требовал возместить потраченные суммы.

ОПГ похитила у банков порядка девяти миллионов рублей. Их деятельность пресекли оперативники управления экономической безопасности областного главка совместно с региональным УФСБ. Уголовное дело возбуждено по признакам части 4 статьи 159 (Мошенничество), пункта «а» части 2 статьи 172 (Незаконная банковская деятельность) и пункта «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

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В Советский райсуд Челябинска передано дело организованной преступной группировки (ОПГ) банкиров. Сообщникам вменяют статьи по незаконной банковской деятельности, создании фиктивных юридических лиц и мошенничестве, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Преступления совершались пятью участниками организованной группы. Уголовные дела о незаконной банковской деятельности, создании фиктивных юридических лиц и мошенничестве направлены в Советский райсуд Челябинска», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД. Группировка открыла восемь фирм, зарегистрированных на подставных граждан. Через организации обвиняемые обналичивали средства других предпринимателей без лицензии. За каждый чек они получали процент. В ведомстве уточнили, что фигуранты знали тонкости банковского дела. В схеме использовали несколько банковских счетов. Сумму кредита из одного банка они переводили в другой, а после переводили на третий счет или обналичивали. Далее обвиняемые приходили в финансовую компанию, с чьего счета были переведены деньги. О том, что деньги переведены дважды, становилось известно, когда второй банк требовал возместить потраченные суммы. ОПГ похитила у банков порядка девяти миллионов рублей. Их деятельность пресекли оперативники управления экономической безопасности областного главка совместно с региональным УФСБ. Уголовное дело возбуждено по признакам части 4 статьи 159 (Мошенничество), пункта «а» части 2 статьи 172 (Незаконная банковская деятельность) и пункта «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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