Челябинскую ОПГ банкиров отдадут под суд

01 марта 2024 в 20:16 Размер текста - 17 +

Фигуранты обналичивали кредитные деньги через фиктивные фирмы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Советский райсуд Челябинска передано дело организованной преступной группировки (ОПГ) банкиров. Сообщникам вменяют статьи по незаконной банковской деятельности, создании фиктивных юридических лиц и мошенничестве, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Преступления совершались пятью участниками организованной группы. Уголовные дела о незаконной банковской деятельности, создании фиктивных юридических лиц и мошенничестве направлены в Советский райсуд Челябинска», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД. Группировка открыла восемь фирм, зарегистрированных на подставных граждан. Через организации обвиняемые обналичивали средства других предпринимателей без лицензии. За каждый чек они получали процент. В ведомстве уточнили, что фигуранты знали тонкости банковского дела. В схеме использовали несколько банковских счетов. Сумму кредита из одного банка они переводили в другой, а после переводили на третий счет или обналичивали. Далее обвиняемые приходили в финансовую компанию, с чьего счета были переведены деньги. О том, что деньги переведены дважды, становилось известно, когда второй банк требовал возместить потраченные суммы. ОПГ похитила у банков порядка девяти миллионов рублей. Их деятельность пресекли оперативники управления экономической безопасности областного главка совместно с региональным УФСБ. Уголовное дело возбуждено по признакам части 4 статьи 159 (Мошенничество), пункта «а» части 2 статьи 172 (Незаконная банковская деятельность) и пункта «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Советский райсуд Челябинска передано дело организованной преступной группировки (ОПГ) банкиров. Сообщникам вменяют статьи по незаконной банковской деятельности, создании фиктивных юридических лиц и мошенничестве, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Преступления совершались пятью участниками организованной группы. Уголовные дела о незаконной банковской деятельности, создании фиктивных юридических лиц и мошенничестве направлены в Советский райсуд Челябинска», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД. Группировка открыла восемь фирм, зарегистрированных на подставных граждан. Через организации обвиняемые обналичивали средства других предпринимателей без лицензии. За каждый чек они получали процент. В ведомстве уточнили, что фигуранты знали тонкости банковского дела. В схеме использовали несколько банковских счетов. Сумму кредита из одного банка они переводили в другой, а после переводили на третий счет или обналичивали. Далее обвиняемые приходили в финансовую компанию, с чьего счета были переведены деньги. О том, что деньги переведены дважды, становилось известно, когда второй банк требовал возместить потраченные суммы. ОПГ похитила у банков порядка девяти миллионов рублей. Их деятельность пресекли оперативники управления экономической безопасности областного главка совместно с региональным УФСБ. Уголовное дело возбуждено по признакам части 4 статьи 159 (Мошенничество), пункта «а» части 2 статьи 172 (Незаконная банковская деятельность) и пункта «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).