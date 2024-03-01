Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержит все инициативы, направленные на развитие молодежной сферы. Об этом он заявил на Всемирном фестивале молодежи в Сочи в ходе беседы с участниками мероприятия.
«Знакомьтесь, поддерживайте друг друга. Я, по крайней мере, все инициативы, которые будут исходить от вас, для молодежного общения, всегда поддержу», — передает департамент информполитики региона слова Куйвашева.
Он также отметил, что приехал на фестиваль специально, чтобы посмотреть, как здесь все устроено. «Может, нечто подумаем сделать и у нас, на региональном уровне», — отметил свердловский губернатор.
Всемирный фестиваль молодежи проходит по указу президента России Владимира Путина с 1 по 7 марта на территории «Сириуса». Площадка создана для объединения более 20 тысяч россиян и иностранцев ради решения социальных проблем и «создания справедливого мира».
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