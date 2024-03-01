Куйвашев прилетел на встречу с молодежью в Сочи. Видео

Губернатор Куйвашев заявил о готовности поддержать все задумки молодежи

02 марта 2024 в 19:11 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашей пообщался с молодежью на фестивале в Сочи Фото: Илья Московец © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержит все инициативы, направленные на развитие молодежной сферы. Об этом он заявил на Всемирном фестивале молодежи в Сочи в ходе беседы с участниками мероприятия. «Знакомьтесь, поддерживайте друг друга. Я, по крайней мере, все инициативы, которые будут исходить от вас, для молодежного общения, всегда поддержу», — передает департамент информполитики региона слова Куйвашева. Он также отметил, что приехал на фестиваль специально, чтобы посмотреть, как здесь все устроено. «Может, нечто подумаем сделать и у нас, на региональном уровне», — отметил свердловский губернатор. Всемирный фестиваль молодежи проходит по указу президента России Владимира Путина с 1 по 7 марта на территории «Сириуса». Площадка создана для объединения более 20 тысяч россиян и иностранцев ради решения социальных проблем и «создания справедливого мира».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержит все инициативы, направленные на развитие молодежной сферы. Об этом он заявил на Всемирном фестивале молодежи в Сочи в ходе беседы с участниками мероприятия. «Знакомьтесь, поддерживайте друг друга. Я, по крайней мере, все инициативы, которые будут исходить от вас, для молодежного общения, всегда поддержу», — передает департамент информполитики региона слова Куйвашева. Он также отметил, что приехал на фестиваль специально, чтобы посмотреть, как здесь все устроено. «Может, нечто подумаем сделать и у нас, на региональном уровне», — отметил свердловский губернатор. Всемирный фестиваль молодежи проходит по указу президента России Владимира Путина с 1 по 7 марта на территории «Сириуса». Площадка создана для объединения более 20 тысяч россиян и иностранцев ради решения социальных проблем и «создания справедливого мира».