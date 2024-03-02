02 марта 2024
01 марта 2024

Челябинка обманула администрацию при выкупе земельных участков

© Служба новостей «URA.RU»
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Незаконные выделения земельных участков под строительство в Кетовском районе. Лесниковский сельсовет, кетовский район, вырубленные деревья, просека в лесу
Администрации причинен ущерб на сумму более 275 тысяч рублей Фото:

Жительница Увельского района (Челябинская область) предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве при регистрации права собственности на земельные участки, которые принадлежали местной администрации. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Женщина подала ложные сведения в управление кадастровой службы, указав, что на земельных участках, принадлежащих районной администрации, имеется ее недвижимость. Так она получила приоритетное право на выкуп участков по цене ниже рыночной. Материалы уголовного дела направлены в суд», — заявили в пресс-службе ведомства.

Преступление увельчанки выявили оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. Администрации Увельского района был причинен ущерб на сумму более 275 тысяч рублей. Уголовное дело возбужденно по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Жительница Увельского района (Челябинская область) предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве при регистрации права собственности на земельные участки, которые принадлежали местной администрации. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Женщина подала ложные сведения в управление кадастровой службы, указав, что на земельных участках, принадлежащих районной администрации, имеется ее недвижимость. Так она получила приоритетное право на выкуп участков по цене ниже рыночной. Материалы уголовного дела направлены в суд», — заявили в пресс-службе ведомства. Преступление увельчанки выявили оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. Администрации Увельского района был причинен ущерб на сумму более 275 тысяч рублей. Уголовное дело возбужденно по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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