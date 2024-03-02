Челябинка обманула администрацию при выкупе земельных участков

03 марта 2024 в 16:39 Размер текста - 17 +

Администрации причинен ущерб на сумму более 275 тысяч рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жительница Увельского района (Челябинская область) предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве при регистрации права собственности на земельные участки, которые принадлежали местной администрации. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Женщина подала ложные сведения в управление кадастровой службы, указав, что на земельных участках, принадлежащих районной администрации, имеется ее недвижимость. Так она получила приоритетное право на выкуп участков по цене ниже рыночной. Материалы уголовного дела направлены в суд», — заявили в пресс-службе ведомства. Преступление увельчанки выявили оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. Администрации Увельского района был причинен ущерб на сумму более 275 тысяч рублей. Уголовное дело возбужденно по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Жительница Увельского района (Челябинская область) предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве при регистрации права собственности на земельные участки, которые принадлежали местной администрации. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Женщина подала ложные сведения в управление кадастровой службы, указав, что на земельных участках, принадлежащих районной администрации, имеется ее недвижимость. Так она получила приоритетное право на выкуп участков по цене ниже рыночной. Материалы уголовного дела направлены в суд», — заявили в пресс-службе ведомства. Преступление увельчанки выявили оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. Администрации Увельского района был причинен ущерб на сумму более 275 тысяч рублей. Уголовное дело возбужденно по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.