Свердловчанка, стоя на коленях с младенцем на руках, просила мужчину оставить ее. Видео

05 марта 2024 в 06:32 Размер текста - 17 +

Женщина с ребенком на руках грозилась вызвать полицию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижнем Тагиле на улице Чайковского ночью женщина с младенцем на руках, стоя на коленях, просила мужчину оставить ее в покое. В конце концов машина, в которой находился мужчина, скрылась в неизвестном направлении. Об этом рассказал очевидица инцидента. «Подойдя к окну, заметила молодую девушку с младенцем на руках. Девушка отчаянно кричала, что вызовет полицию. Просила оставить ее в покое. После нескольких просьб машина, за рулем которой был мужчина, уехала. В какой-то момент я даже сильно испугалась, когда увидела, что молодая беззащитная мамочка с ребеночком на руках сама подошла к машине и попросила оставить ее в покое, встав на колени прямо на снег», — передает слова очевидицы telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Нижнего Тагила. Там отметили, что в ведомство подобных заявлений не поступало.

В Нижнем Тагиле на улице Чайковского ночью женщина с младенцем на руках, стоя на коленях, просила мужчину оставить ее в покое. В конце концов машина, в которой находился мужчина, скрылась в неизвестном направлении. Об этом рассказал очевидица инцидента. «Подойдя к окну, заметила молодую девушку с младенцем на руках. Девушка отчаянно кричала, что вызовет полицию. Просила оставить ее в покое. После нескольких просьб машина, за рулем которой был мужчина, уехала. В какой-то момент я даже сильно испугалась, когда увидела, что молодая беззащитная мамочка с ребеночком на руках сама подошла к машине и попросила оставить ее в покое, встав на колени прямо на снег», — передает слова очевидицы telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Нижнего Тагила. Там отметили, что в ведомство подобных заявлений не поступало.