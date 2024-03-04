В Нижнем Тагиле на улице Чайковского ночью женщина с младенцем на руках, стоя на коленях, просила мужчину оставить ее в покое. В конце концов машина, в которой находился мужчина, скрылась в неизвестном направлении. Об этом рассказал очевидица инцидента.
«Подойдя к окну, заметила молодую девушку с младенцем на руках. Девушка отчаянно кричала, что вызовет полицию. Просила оставить ее в покое. После нескольких просьб машина, за рулем которой был мужчина, уехала. В какой-то момент я даже сильно испугалась, когда увидела, что молодая беззащитная мамочка с ребеночком на руках сама подошла к машине и попросила оставить ее в покое, встав на колени прямо на снег», — передает слова очевидицы telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Нижнего Тагила. Там отметили, что в ведомство подобных заявлений не поступало.
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