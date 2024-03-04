04 марта 2024

Свердловчанка, стоя на коленях с младенцем на руках, просила мужчину оставить ее. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение семье Плаксиных свидетельства о рождении дочери. Екатеринбург, младенец, ребенок на руках
Женщина с ребенком на руках грозилась вызвать полицию Фото:

В Нижнем Тагиле на улице Чайковского ночью женщина с младенцем на руках, стоя на коленях, просила мужчину оставить ее в покое. В конце концов машина, в которой находился мужчина, скрылась в неизвестном направлении. Об этом рассказал очевидица инцидента.

«Подойдя к окну, заметила молодую девушку с младенцем на руках. Девушка отчаянно кричала, что вызовет полицию. Просила оставить ее в покое. После нескольких просьб машина, за рулем которой был мужчина, уехала. В какой-то момент я даже сильно испугалась, когда увидела, что молодая беззащитная мамочка с ребеночком на руках сама подошла к машине и попросила оставить ее в покое, встав на колени прямо на снег», — передает слова очевидицы telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Нижнего Тагила. Там отметили, что в ведомство подобных заявлений не поступало.

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В Нижнем Тагиле на улице Чайковского ночью женщина с младенцем на руках, стоя на коленях, просила мужчину оставить ее в покое. В конце концов машина, в которой находился мужчина, скрылась в неизвестном направлении. Об этом рассказал очевидица инцидента. «Подойдя к окну, заметила молодую девушку с младенцем на руках. Девушка отчаянно кричала, что вызовет полицию. Просила оставить ее в покое. После нескольких просьб машина, за рулем которой был мужчина, уехала. В какой-то момент я даже сильно испугалась, когда увидела, что молодая беззащитная мамочка с ребеночком на руках сама подошла к машине и попросила оставить ее в покое, встав на колени прямо на снег», — передает слова очевидицы telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Нижнего Тагила. Там отметили, что в ведомство подобных заявлений не поступало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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