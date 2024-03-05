Шойгу озвучил, сколько женщин трудится в военных организациях России

Шойгу: в зоне СВО находятся более 37,5 тысяч женщин-военнослужащих из числа РФ
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Прибытие президента Алжира Абдельмаджида Теббуна в Кремль. Москва, шойгу сергей, топ
Сергей Шойгу поздравил женщин-военных с предстоящим 8 Марта Фото:

В зоне спецоперации на Украине на сегодня числится более 37,5 тысячи российских женщин-военнослужащих. Кроме того, около 270 тысяч трудятся на различных гражданских должностях в военных организациях и воинских частях. Такие цифры озвучил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«Не осталось такой профессии и такой профессиональной сферы, где бы женщины не сумели проявить свои таланты, умения и амбиции. Армия и флот не являются исключением». <…> Сегодня Вооруженные Силы насчитывают более 37,5 тысяч женщин-военнослужащих», — подчеркнул Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. Он добавил, что 270 тысяч женщин трудятся на гражданских должностях при военных организациях. Также глава военного министерства поздравил женщин с наступающим Международным женским днем и поблагодарил их за достойную военную службу на благо родины.

В ходе совещания Шойгу также отметил основные достижения российских военных в целом за последнее время. В частности, он добавил, что ВС РФ продолжают давление на Вооруженные силы Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Кроме того он подчеркнул важность новых военных округов, учрежденных президентом России Владимиром Путиным. Ленинградский и Московский военные округа создали с учетом расширения НАТО.

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В зоне спецоперации на Украине на сегодня числится более 37,5 тысячи российских женщин-военнослужащих. Кроме того, около 270 тысяч трудятся на различных гражданских должностях в военных организациях и воинских частях. Такие цифры озвучил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании. «Не осталось такой профессии и такой профессиональной сферы, где бы женщины не сумели проявить свои таланты, умения и амбиции. Армия и флот не являются исключением». <…> Сегодня Вооруженные Силы насчитывают более 37,5 тысяч женщин-военнослужащих», — подчеркнул Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. Он добавил, что 270 тысяч женщин трудятся на гражданских должностях при военных организациях. Также глава военного министерства поздравил женщин с наступающим Международным женским днем и поблагодарил их за достойную военную службу на благо родины. В ходе совещания Шойгу также отметил основные достижения российских военных в целом за последнее время. В частности, он добавил, что ВС РФ продолжают давление на Вооруженные силы Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Кроме того он подчеркнул важность новых военных округов, учрежденных президентом России Владимиром Путиным. Ленинградский и Московский военные округа создали с учетом расширения НАТО.
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