05 марта 2024

Пермский край посетил статусный силовик

Пермский край с рабочим визитом посетил главный пристав РФ Дмитрий Аристов
© Служба новостей «URA.RU»
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Главный пристав РФ провел в регионе ряд встреч с властями и силовиками
Главный пристав РФ провел в регионе ряд встреч с властями и силовиками Фото:

Пермский край с рабочим визитом посетил директор Федеральной службы судебных приставов — главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов. Он провел ряд встреч с региональными властями, представителями силовых структур и судейского сообщества.

«Дмитрий Аристов вместе с главным судебным приставом Пермского края Абдулом Алаудиновым провел встречи с губернатором Дмитрием Махониным, руководителями силовых структур и судьями. Стороны обсудили вопросы, связанные с деятельностью органа принудительного исполнения, межведомственным взаимодействием, а также перспективы сотрудничества», — сообщил telegram-канал ФССП России.

В ходе рабочей поездки главный пристав РФ также посетил подразделения регионального ведомства в Верхнекамье и провел оперативное совещание с аппаратом ГУФССП России по Пермскому краю. На нем обсуждали результаты работы и приоритетные направления деятельности службы судебных приставов.

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Пермский край с рабочим визитом посетил директор Федеральной службы судебных приставов — главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов. Он провел ряд встреч с региональными властями, представителями силовых структур и судейского сообщества. «Дмитрий Аристов вместе с главным судебным приставом Пермского края Абдулом Алаудиновым провел встречи с губернатором Дмитрием Махониным, руководителями силовых структур и судьями. Стороны обсудили вопросы, связанные с деятельностью органа принудительного исполнения, межведомственным взаимодействием, а также перспективы сотрудничества», — сообщил telegram-канал ФССП России. В ходе рабочей поездки главный пристав РФ также посетил подразделения регионального ведомства в Верхнекамье и провел оперативное совещание с аппаратом ГУФССП России по Пермскому краю. На нем обсуждали результаты работы и приоритетные направления деятельности службы судебных приставов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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