Пермский край посетил статусный силовик

Пермский край с рабочим визитом посетил директор Федеральной службы судебных приставов — главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов. Он провел ряд встреч с региональными властями, представителями силовых структур и судейского сообщества.
«Дмитрий Аристов вместе с главным судебным приставом Пермского края Абдулом Алаудиновым провел встречи с губернатором Дмитрием Махониным, руководителями силовых структур и судьями. Стороны обсудили вопросы, связанные с деятельностью органа принудительного исполнения, межведомственным взаимодействием, а также перспективы сотрудничества», — сообщил telegram-канал ФССП России.
В ходе рабочей поездки главный пристав РФ также посетил подразделения регионального ведомства в Верхнекамье и провел оперативное совещание с аппаратом ГУФССП России по Пермскому краю. На нем обсуждали результаты работы и приоритетные направления деятельности службы судебных приставов.
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