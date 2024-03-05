В Пермском крае временно перестанут разносить почту

В Пермском крае в связи с праздником изменится график работы почтовых отделений. Пятница, 8 марта, объявлен выходным днем. Также в этот день почтальоны не будут разносить письма и газеты.
«День 8 марта станет выходным для всех отделений «Почты России», кроме круглосуточных. Они будут обслуживать посетителей в обычном режиме. Также в этот день почтальоны не будут разносить почтовые отправления и печатные издания. Пенсии и пособия доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе пермского отделения «Почты России».
В компании уточнили, что в четверг, 7 марта, рабочий день почтовых отделений сократится на один час. В субботу, 9 марта, они возобновят работу в обычном режиме. Узнать актуальный рабочий график или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте «Почты России». Также это можно сделать в мобильном приложении компании.
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