05 марта 2024

В Пермском крае временно перестанут разносить почту

В Пермском крае из-за 8 марта изменится график работы почтовых отделений
© Служба новостей «URA.RU»
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Для большинства почтовых отделений 8 марта будет выходным днем
Для большинства почтовых отделений 8 марта будет выходным днем Фото:

В Пермском крае в связи с праздником изменится график работы почтовых отделений. Пятница, 8 марта, объявлен выходным днем. Также в этот день почтальоны не будут разносить письма и газеты.

«День 8 марта станет выходным для всех отделений «Почты России», кроме круглосуточных. Они будут обслуживать посетителей в обычном режиме. Также в этот день почтальоны не будут разносить почтовые отправления и печатные издания. Пенсии и пособия доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе пермского отделения «Почты России».

В компании уточнили, что в четверг, 7 марта, рабочий день почтовых отделений сократится на один час. В субботу, 9 марта, они возобновят работу в обычном режиме. Узнать актуальный рабочий график или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте «Почты России». Также это можно сделать в мобильном приложении компании.

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В Пермском крае в связи с праздником изменится график работы почтовых отделений. Пятница, 8 марта, объявлен выходным днем. Также в этот день почтальоны не будут разносить письма и газеты. «День 8 марта станет выходным для всех отделений «Почты России», кроме круглосуточных. Они будут обслуживать посетителей в обычном режиме. Также в этот день почтальоны не будут разносить почтовые отправления и печатные издания. Пенсии и пособия доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе пермского отделения «Почты России». В компании уточнили, что в четверг, 7 марта, рабочий день почтовых отделений сократится на один час. В субботу, 9 марта, они возобновят работу в обычном режиме. Узнать актуальный рабочий график или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте «Почты России». Также это можно сделать в мобильном приложении компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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