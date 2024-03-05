05 марта 2024

Полиция Сургута нашла неизвестных, избивших толпой 13-летнего подростка

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор пермяку, сбившему 17-летнюю школьницу. Дмитрий Кульнев. Пермь, полиция, конвой, мвд россии, заключенный под конвоем
Всех участников драки вызвали на допрос в полицию Фото:

Полиция Сургута установила всех участников избиения 13-летнего подростка на улице города. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур.

«Полиция установила всех участников случившегося. Восемь человек участвовали в потасовке. Все они несовершеннолетние. Сейчас их с родителями вызывают в полицию для опроса. Разбирательство идет в ходе доследственной проверки. Об уголовном деле говорить еще рано. Решение будут принимать после завершения проверки», — сообщил собеседник.

За уточнениями журналист агентства обратился в управление МВД по Сургуту. Там подтвердили информацию об установлении личностей нападавших. Более подробная информация появится после завершения проверки.

Ранее URA.RU сообщало, что на улице Сургута несколько человек избили 13-летнего мальчика. Никто из прохожих не остановил драку.

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Полиция Сургута установила всех участников избиения 13-летнего подростка на улице города. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур. «Полиция установила всех участников случившегося. Восемь человек участвовали в потасовке. Все они несовершеннолетние. Сейчас их с родителями вызывают в полицию для опроса. Разбирательство идет в ходе доследственной проверки. Об уголовном деле говорить еще рано. Решение будут принимать после завершения проверки», — сообщил собеседник. За уточнениями журналист агентства обратился в управление МВД по Сургуту. Там подтвердили информацию об установлении личностей нападавших. Более подробная информация появится после завершения проверки. Ранее URA.RU сообщало, что на улице Сургута несколько человек избили 13-летнего мальчика. Никто из прохожих не остановил драку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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