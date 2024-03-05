Полиция Сургута нашла неизвестных, избивших толпой 13-летнего подростка

06 марта 2024 в 14:09 Размер текста - 17 +

Всех участников драки вызвали на допрос в полицию Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Полиция Сургута установила всех участников избиения 13-летнего подростка на улице города. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур. «Полиция установила всех участников случившегося. Восемь человек участвовали в потасовке. Все они несовершеннолетние. Сейчас их с родителями вызывают в полицию для опроса. Разбирательство идет в ходе доследственной проверки. Об уголовном деле говорить еще рано. Решение будут принимать после завершения проверки», — сообщил собеседник. За уточнениями журналист агентства обратился в управление МВД по Сургуту. Там подтвердили информацию об установлении личностей нападавших. Более подробная информация появится после завершения проверки. Ранее URA.RU сообщало, что на улице Сургута несколько человек избили 13-летнего мальчика. Никто из прохожих не остановил драку.

Полиция Сургута установила всех участников избиения 13-летнего подростка на улице города. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур. «Полиция установила всех участников случившегося. Восемь человек участвовали в потасовке. Все они несовершеннолетние. Сейчас их с родителями вызывают в полицию для опроса. Разбирательство идет в ходе доследственной проверки. Об уголовном деле говорить еще рано. Решение будут принимать после завершения проверки», — сообщил собеседник. За уточнениями журналист агентства обратился в управление МВД по Сургуту. Там подтвердили информацию об установлении личностей нападавших. Более подробная информация появится после завершения проверки. Ранее URA.RU сообщало, что на улице Сургута несколько человек избили 13-летнего мальчика. Никто из прохожих не остановил драку.