Суд по делу свердловчанина, изнасиловавшего гостя шваброй в кафе, сорвался

Процесс перенесли из-за болезни подсудимого (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Новоуральский городской суд Свердловской области в феврале поступили материалы уголовного дела Ивана Бугаенко, который обвиняется в изнасиловании мужчины шваброй. Однако разбирательство было отложено из-за болезни подсудимого, сообщил URA.RU информированный источник.

«Судебное заседание отложили на конец марта», — добавил собеседник агентства. Бугаенко находится под домашним арестом. Мера пресечения действует до 23 июля, пояснили URA.RU в Новоуральском горсуде.

ЧП произошло 7 октября 2023 года в кафе «Ромашка». Однако известно о нем стало лишь через неделю, когда видео разлетелось по соцсетям. Предположительно, над гостем издевался Бугаенко, который после этого скрывался от полицейских. Против него возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В полицию Бугаенко пришел сам. Заведение после инцидента закрылось.