Новый глава КСП Пермского края отчитается перед депутатами о работе аудиторов

Александру Белых предстоит отчитаться о работе Контрольно-счетной палаты за 2023 год Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Приступивший к работе председателя Контрольно-счетной палаты Пермского края (КСП) Александр Белых уже в марте выступит перед депутатами краевого законодательного собрания. Ему предстоит отчитаться об итогах работы аудиторов за 2023 год. 6 марта Белых обсудил с губернатором региона Дмитрием Махониным «ближайшие актуальные задачи», которые стоят перед КСП.

«Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с новым председателем Контрольно-счетной палаты Пермского края Александром Белых. Стороны обсудили текущие задачи, наиболее актуальные вопросы и приоритетные направления развития деятельности Палаты в регионе. В числе ближайших актуальных задач КСП — подготовить аналитическое заключение на отчет об исполнении бюджета за 2023 год. Кроме того, в марте на пленарном заседании заксобрания Прикамья предстоит выступить с докладом о деятельности Палаты за минувший год», — отмечает пресс-служба главы региона.

Махонин также пообещал Белых «оказывать содействие в решении ключевых вопросов». Со своей стороны глава КСП поблагодарил губернатора «за оказанное доверие». Он отметил, что его предшественник, Геннадий Тушнолобов, создал серьезный задел в работе КСП. «Самое главное — сформирован коллектив исключительных профессионалов. Благодаря этому Контрольно-счетной палатой налажено конструктивное взаимодействие с исполнительными органами госвласти и краевым парламентом», — сказал Белых.

Законодательное собрание Пермского края утвердило нового председателя Контрольно-счетной палаты Прикамья на заседании 15 февраля. Кандидатура Белых была предложена депутатам краевого парламента губернатором Дмитрием Махониным. К своим обязанностям Белых приступил с 4 марта.