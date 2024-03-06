Прокуратура требует ужесточить приговор экс-директору пермского СМЗ Уртаеву

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Осужденный и прокуратура обжаловали приговор суда первой инстанции Фото:

В Пермском краевом суде началось рассмотрение апелляционного представления прокуратуры и жалобы защиты экс-директора Соликамского магниевого завода Артура Уртаева. Обе стороны не устраивает приговор, который бывшему топ-менеджеру назначил суд первой инстанции.

«Надзорный орган добивается ужесточения наказания. Обвинение просит приговорить бывшего топ-менеджера к восьми годам лишения свободы и штрафу в 2,5 млн рублей. Также запретить ему занимать руководящие должности в госпредприятиях и коммерческих компаниях на два года и девять месяцев. Артур Юртаев и его адвокат настаивают на оправдательном приговоре. Заседание назначено на 12 марта», — сообщил «Коммерсант-Пермь».

Артура Уртаева, возглавлявшего Соликамский магниевый завод с весны 2022 до начала 2023 года, обвиняли в ряде преступлений. По версии следствия, экс-директор СМЗ растратил 1,5 млн, перечислив их одной из компаний за аудит на предприятии. Также Уртаева обвинили в передаче под видом заемных средств 250 млн рублей одному из акционеров завода Игорю Пестрикову, позже объявленному в федеральный розыск. Еще одно обвинение касается покушения на хищение 2,5 млрд рублей под видом покупки заводом четверти долей в компании, принадлежавшей Пестрикову.

В ходе расследования Уртаев своей вины не признал. По мнению бывшего руководителя завода, денежные переводы относились к гражданско-правовым сделкам и не имели отношения к криминалу. Суд в Соликамске приговорил Уртаева Артура Уртаева к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также ему назначен штраф в 1,5 млн рублей, который он должен выплатить в пользу ОАО «СМЗ». Осужденный и прокуратура приговор обжаловали.

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В Пермском краевом суде началось рассмотрение апелляционного представления прокуратуры и жалобы защиты экс-директора Соликамского магниевого завода Артура Уртаева. Обе стороны не устраивает приговор, который бывшему топ-менеджеру назначил суд первой инстанции. «Надзорный орган добивается ужесточения наказания. Обвинение просит приговорить бывшего топ-менеджера к восьми годам лишения свободы и штрафу в 2,5 млн рублей. Также запретить ему занимать руководящие должности в госпредприятиях и коммерческих компаниях на два года и девять месяцев. Артур Юртаев и его адвокат настаивают на оправдательном приговоре. Заседание назначено на 12 марта», — сообщил «Коммерсант-Пермь». Артура Уртаева, возглавлявшего Соликамский магниевый завод с весны 2022 до начала 2023 года, обвиняли в ряде преступлений. По версии следствия, экс-директор СМЗ растратил 1,5 млн, перечислив их одной из компаний за аудит на предприятии. Также Уртаева обвинили в передаче под видом заемных средств 250 млн рублей одному из акционеров завода Игорю Пестрикову, позже объявленному в федеральный розыск. Еще одно обвинение касается покушения на хищение 2,5 млрд рублей под видом покупки заводом четверти долей в компании, принадлежавшей Пестрикову. В ходе расследования Уртаев своей вины не признал. По мнению бывшего руководителя завода, денежные переводы относились к гражданско-правовым сделкам и не имели отношения к криминалу. Суд в Соликамске приговорил Уртаева Артура Уртаева к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также ему назначен штраф в 1,5 млн рублей, который он должен выплатить в пользу ОАО «СМЗ». Осужденный и прокуратура приговор обжаловали.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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