Полицейский, ставивший на колени свердловских студенток, расплакался на балу

07 марта 2024 в 11:55 Размер текста - 17 +

На выпускном на экс-педагога нахлынули чувства и он не смог сдержать слез (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полицейский Каменска-Уральского (Свердловская область) Иван Корсак, уволенный из техникума за унизительные наказания для студентов, расплакался на выпускном мероприятии, куда пришел в качестве гостя. Юрист Сергей Барсуков в разговоре с URA.RU предположил, что таким образом бывший педагог пытался вызвать к себе жалость. «Корсак явился на выпускной четверокурсников с двумя товарищами, предположительно, тоже полицейскими. Все трое были в гражданском, сидели в одном ряду с пострадавшей. В какой-то момент Корсак опустил голову вниз и стал плакать, в буквальном смысле реветь. Некоторые ребята его тут же стали жалеть, чуть ли не обнимать», — описал Барсуков ситуацию, о которой ему рассказали студенты. Юрист предполагает, что слезы экс-педагога могли быть психологическим приемом, нацеленным на то, чтобы вызвать к себе сочувствие и жалость. Он отметил, что при этом бывший преподаватель, вероятно, не задумался, как себя в этот момент ощущала пострадавшая ученица. Иван Корсак попал в информационную повестку после того, как всплыла информация о странных наказаниях, которые он устраивал для студентов. Так, полицейский, совмещавший службу с педагогической практикой, ставил некоторых девушек на колени, в угол, грозил отшлепать ремнем. Когда на Корсака подали заявление, учителя из образовательного учреждения уволили, а в полиции начали проверку. Позже, по информации агентства, пострадавшая девушка столкнулась в техникуме с буллингом. Предположительно, одна из педагогов подговаривала других ребят объявить студентке бойкот. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полицейский Каменска-Уральского (Свердловская область) Иван Корсак, уволенный из техникума за унизительные наказания для студентов, расплакался на выпускном мероприятии, куда пришел в качестве гостя. Юрист Сергей Барсуков в разговоре с URA.RU предположил, что таким образом бывший педагог пытался вызвать к себе жалость. «Корсак явился на выпускной четверокурсников с двумя товарищами, предположительно, тоже полицейскими. Все трое были в гражданском, сидели в одном ряду с пострадавшей. В какой-то момент Корсак опустил голову вниз и стал плакать, в буквальном смысле реветь. Некоторые ребята его тут же стали жалеть, чуть ли не обнимать», — описал Барсуков ситуацию, о которой ему рассказали студенты. Юрист предполагает, что слезы экс-педагога могли быть психологическим приемом, нацеленным на то, чтобы вызвать к себе сочувствие и жалость. Он отметил, что при этом бывший преподаватель, вероятно, не задумался, как себя в этот момент ощущала пострадавшая ученица. Иван Корсак попал в информационную повестку после того, как всплыла информация о странных наказаниях, которые он устраивал для студентов. Так, полицейский, совмещавший службу с педагогической практикой, ставил некоторых девушек на колени, в угол, грозил отшлепать ремнем. Когда на Корсака подали заявление, учителя из образовательного учреждения уволили, а в полиции начали проверку. Позже, по информации агентства, пострадавшая девушка столкнулась в техникуме с буллингом. Предположительно, одна из педагогов подговаривала других ребят объявить студентке бойкот.