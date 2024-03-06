За выборами в Пермском крае будут наблюдать с помощью отечественных камер

07 марта 2024 в 13:05 Размер текста - 17 +

Специалисты настраивают оборудование Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Пермском крае участки для голосования на президентских выборах оборудуют камерами видеонаблюдения. Всего их будет 1 762 штуки. Большинство отечественного производства, отметили в компании «Ростелеком». «С 15 по 17 марта 2024 года за ходом голосования в регионе будут наблюдать 1 762 камеры. В этом году почти 75% камер, установленных на избирательных участках, отечественного производства», — сообщили URA.RU в «Ростелекоме». В поле зрения видеокамер попадут рабочие места членов УИК со списками избирателей, ящики для голосования, сейф-пакеты, зоны выдачи бюллетеней и подсчета голосов. Картинка будет передаваться на видеостену в центре общественного наблюдения, который расположится в пермском кинотеатре «Кристалл». Сюда будет выводиться изображение со всех мест проведения регионального голосования.

В Пермском крае участки для голосования на президентских выборах оборудуют камерами видеонаблюдения. Всего их будет 1 762 штуки. Большинство отечественного производства, отметили в компании «Ростелеком». «С 15 по 17 марта 2024 года за ходом голосования в регионе будут наблюдать 1 762 камеры. В этом году почти 75% камер, установленных на избирательных участках, отечественного производства», — сообщили URA.RU в «Ростелекоме». В поле зрения видеокамер попадут рабочие места членов УИК со списками избирателей, ящики для голосования, сейф-пакеты, зоны выдачи бюллетеней и подсчета голосов. Картинка будет передаваться на видеостену в центре общественного наблюдения, который расположится в пермском кинотеатре «Кристалл». Сюда будет выводиться изображение со всех мест проведения регионального голосования.