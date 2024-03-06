06 марта 2024

За выборами в Пермском крае будут наблюдать с помощью отечественных камер

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Установка камер видеонаблюдения на избирательном участке во Дворце молодежи. Екатеринбург, ростелеком, установка камеры, настройка видеонаблюдения
Специалисты настраивают оборудование Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В Пермском крае участки для голосования на президентских выборах оборудуют камерами видеонаблюдения. Всего их будет 1 762 штуки. Большинство отечественного производства, отметили в компании «Ростелеком».

«С 15 по 17 марта 2024 года за ходом голосования в регионе будут наблюдать 1 762 камеры. В этом году почти 75% камер, установленных на избирательных участках, отечественного производства», — сообщили URA.RU в «Ростелекоме».

В поле зрения видеокамер попадут рабочие места членов УИК со списками избирателей, ящики для голосования, сейф-пакеты, зоны выдачи бюллетеней и подсчета голосов. Картинка будет передаваться на видеостену в центре общественного наблюдения, который расположится в пермском кинотеатре «Кристалл». Сюда будет выводиться изображение со всех мест проведения регионального голосования.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае участки для голосования на президентских выборах оборудуют камерами видеонаблюдения. Всего их будет 1 762 штуки. Большинство отечественного производства, отметили в компании «Ростелеком». «С 15 по 17 марта 2024 года за ходом голосования в регионе будут наблюдать 1 762 камеры. В этом году почти 75% камер, установленных на избирательных участках, отечественного производства», — сообщили URA.RU в «Ростелекоме». В поле зрения видеокамер попадут рабочие места членов УИК со списками избирателей, ящики для голосования, сейф-пакеты, зоны выдачи бюллетеней и подсчета голосов. Картинка будет передаваться на видеостену в центре общественного наблюдения, который расположится в пермском кинотеатре «Кристалл». Сюда будет выводиться изображение со всех мест проведения регионального голосования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...