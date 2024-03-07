Путин: российские женщины несут службу в зоне спецоперации достойно

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выполнение работ на радиорелейной станции в военном городке №32. Екатеринбург, военная техника, кобура, женщина, военнослужащий, военная одежда, камуфляж, военная форма
Владимир Путин рассказал о достойной службе российских женщин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Женщины-военные достойно служат в зоне спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками Краснодарского высшего военного авиационного училища.

«По разным направлениям и везде служат женщины родине достойно. Я еще раз подправляю вас с приближающимся праздником», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир встречи шел на телеканале «Россия 24».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Женщины-военные достойно служат в зоне спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками Краснодарского высшего военного авиационного училища. «По разным направлениям и везде служат женщины родине достойно. Я еще раз подправляю вас с приближающимся праздником», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир встречи шел на телеканале «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...