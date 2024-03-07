Путин: российские женщины несут службу в зоне спецоперации достойно

Владимир Путин рассказал о достойной службе российских женщин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Женщины-военные достойно служат в зоне спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками Краснодарского высшего военного авиационного училища.
«По разным направлениям и везде служат женщины родине достойно. Я еще раз подправляю вас с приближающимся праздником», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир встречи шел на телеканале «Россия 24».
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