07 марта 2024

В России начнут маркировать презервативы

© Служба новостей «URA.RU»
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Презервативы Durex. Екатеринбург, средства гигиены, презервативы, контрацепция, durex
В рамках маркировки медицинских изделий будут маркировать презервативы Фото:

Министерство промышленности и торговли России приступило к разработке нового эксперимента по маркировке медицинских изделий. В рамках эксперимента предполагается расширение перечня маркируемых товаров, включая презервативы. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

«Эксперимент по маркировке медизделий позволит отработать технологии нанесения средств идентификации и взаимодействия участников оборота с информационной системой маркировки», — заявили в пресс-службе Минпромторга. Сообщение ведомства передает ТАСС.

Эксперимент запланирован на период с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года. В рамках эксперимента будут маркировать не только презервативов, но и других медицинских товаров, таких как маски, имплантаты для пластической хирургии, инкубаторы для новорожденных, аппаратура для различных видов терапии, шприцы и инфузионные системы

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Министерство промышленности и торговли России приступило к разработке нового эксперимента по маркировке медицинских изделий. В рамках эксперимента предполагается расширение перечня маркируемых товаров, включая презервативы. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РФ. «Эксперимент по маркировке медизделий позволит отработать технологии нанесения средств идентификации и взаимодействия участников оборота с информационной системой маркировки», — заявили в пресс-службе Минпромторга. Сообщение ведомства передает ТАСС. Эксперимент запланирован на период с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года. В рамках эксперимента будут маркировать не только презервативов, но и других медицинских товаров, таких как маски, имплантаты для пластической хирургии, инкубаторы для новорожденных, аппаратура для различных видов терапии, шприцы и инфузионные системы
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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