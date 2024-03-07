В России начнут маркировать презервативы

07 марта 2024 в 23:00 Размер текста - 17 +

В рамках маркировки медицинских изделий будут маркировать презервативы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министерство промышленности и торговли России приступило к разработке нового эксперимента по маркировке медицинских изделий. В рамках эксперимента предполагается расширение перечня маркируемых товаров, включая презервативы. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РФ. «Эксперимент по маркировке медизделий позволит отработать технологии нанесения средств идентификации и взаимодействия участников оборота с информационной системой маркировки», — заявили в пресс-службе Минпромторга. Сообщение ведомства передает ТАСС. Эксперимент запланирован на период с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года. В рамках эксперимента будут маркировать не только презервативов, но и других медицинских товаров, таких как маски, имплантаты для пластической хирургии, инкубаторы для новорожденных, аппаратура для различных видов терапии, шприцы и инфузионные системы

Министерство промышленности и торговли России приступило к разработке нового эксперимента по маркировке медицинских изделий. В рамках эксперимента предполагается расширение перечня маркируемых товаров, включая презервативы. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РФ. «Эксперимент по маркировке медизделий позволит отработать технологии нанесения средств идентификации и взаимодействия участников оборота с информационной системой маркировки», — заявили в пресс-службе Минпромторга. Сообщение ведомства передает ТАСС. Эксперимент запланирован на период с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года. В рамках эксперимента будут маркировать не только презервативов, но и других медицинских товаров, таких как маски, имплантаты для пластической хирургии, инкубаторы для новорожденных, аппаратура для различных видов терапии, шприцы и инфузионные системы