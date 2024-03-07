07 марта 2024

Урбанист, назвавший Екатеринбург «Быдлобургом», напишет методичку о том, как испортить город

Екатеринбургский урбанист Москвин напишет методичку о «Быдлобурге»
© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол, посвященный локальным практикам и трендам развития туризма. Екатеринбург, москвин дмитрий
Дмитрий Москвин принимает активное участие в сфере городской среды Екатеринбурга Фото:

Екатеринбургский урбанист и общественник Дмитрий Москвин заявил у себя в соцсетях, что напишет методичку о том, как испортить город. Такое заявление он сделал на фоне резонанса, который произвели его слова о том, что Екатеринбург стал выглядеть плохо и превратился в «Быдлобург».

«В ближайшие 1,5 месяца в 2,5 тысячах километров от Урала буду писать ранее уже анонсированную книгу про авторские экскурсии, затем появится обещанная наглядная методичка „Как город превратить в…“ (глубинку — прим. URA.RU) (действие будет в „Быдлобурге“ — интересное место для художественного действия)», — написал Москвин в авторском telegram-канале «Коренной екатеринбуржец».

По его мнению, куда более наглядным доказательством того, что Екатеринбург стал выглядеть плохо, являются засыпанная в центре города река, грязный воздух, уничтожение культурного наследия. Именно на это медийщикам следовало бы обратить внимание, а не на его сториз в Telegram про «Быдлобург», с которой все и началось, отметил Москвин.

Урбанист 6 марта заявил, что потерял всякий интерес к Екатеринбургу и к тому, что в нем происходит. Часть горожан поддержала его, заявив, что улицы в Екатеринбурге «узкие и заполнены тем самым безработным быдлом, которое гордится своим хамством».

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Екатеринбургский урбанист и общественник Дмитрий Москвин заявил у себя в соцсетях, что напишет методичку о том, как испортить город. Такое заявление он сделал на фоне резонанса, который произвели его слова о том, что Екатеринбург стал выглядеть плохо и превратился в «Быдлобург». «В ближайшие 1,5 месяца в 2,5 тысячах километров от Урала буду писать ранее уже анонсированную книгу про авторские экскурсии, затем появится обещанная наглядная методичка „Как город превратить в…“ (глубинку — прим. URA.RU) (действие будет в „Быдлобурге“ — интересное место для художественного действия)», — написал Москвин в авторском telegram-канале «Коренной екатеринбуржец». По его мнению, куда более наглядным доказательством того, что Екатеринбург стал выглядеть плохо, являются засыпанная в центре города река, грязный воздух, уничтожение культурного наследия. Именно на это медийщикам следовало бы обратить внимание, а не на его сториз в Telegram про «Быдлобург», с которой все и началось, отметил Москвин. Урбанист 6 марта заявил, что потерял всякий интерес к Екатеринбургу и к тому, что в нем происходит. Часть горожан поддержала его, заявив, что улицы в Екатеринбурге «узкие и заполнены тем самым безработным быдлом, которое гордится своим хамством».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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