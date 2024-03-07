Урбанист, назвавший Екатеринбург «Быдлобургом», напишет методичку о том, как испортить город

Екатеринбургский урбанист Москвин напишет методичку о «Быдлобурге»

08 марта 2024 в 19:32 Размер текста - 17 +

Дмитрий Москвин принимает активное участие в сфере городской среды Екатеринбурга Фото: Илья Московец © URA.RU Екатеринбургский урбанист и общественник Дмитрий Москвин заявил у себя в соцсетях, что напишет методичку о том, как испортить город. Такое заявление он сделал на фоне резонанса, который произвели его слова о том, что Екатеринбург стал выглядеть плохо и превратился в «Быдлобург». «В ближайшие 1,5 месяца в 2,5 тысячах километров от Урала буду писать ранее уже анонсированную книгу про авторские экскурсии, затем появится обещанная наглядная методичка „Как город превратить в…“ (глубинку — прим. URA.RU) (действие будет в „Быдлобурге“ — интересное место для художественного действия)», — написал Москвин в авторском telegram-канале «Коренной екатеринбуржец». По его мнению, куда более наглядным доказательством того, что Екатеринбург стал выглядеть плохо, являются засыпанная в центре города река, грязный воздух, уничтожение культурного наследия. Именно на это медийщикам следовало бы обратить внимание, а не на его сториз в Telegram про «Быдлобург», с которой все и началось, отметил Москвин. Урбанист 6 марта заявил, что потерял всякий интерес к Екатеринбургу и к тому, что в нем происходит. Часть горожан поддержала его, заявив, что улицы в Екатеринбурге «узкие и заполнены тем самым безработным быдлом, которое гордится своим хамством».

Екатеринбургский урбанист и общественник Дмитрий Москвин заявил у себя в соцсетях, что напишет методичку о том, как испортить город. Такое заявление он сделал на фоне резонанса, который произвели его слова о том, что Екатеринбург стал выглядеть плохо и превратился в «Быдлобург». «В ближайшие 1,5 месяца в 2,5 тысячах километров от Урала буду писать ранее уже анонсированную книгу про авторские экскурсии, затем появится обещанная наглядная методичка „Как город превратить в…“ (глубинку — прим. URA.RU) (действие будет в „Быдлобурге“ — интересное место для художественного действия)», — написал Москвин в авторском telegram-канале «Коренной екатеринбуржец». По его мнению, куда более наглядным доказательством того, что Екатеринбург стал выглядеть плохо, являются засыпанная в центре города река, грязный воздух, уничтожение культурного наследия. Именно на это медийщикам следовало бы обратить внимание, а не на его сториз в Telegram про «Быдлобург», с которой все и началось, отметил Москвин. Урбанист 6 марта заявил, что потерял всякий интерес к Екатеринбургу и к тому, что в нем происходит. Часть горожан поддержала его, заявив, что улицы в Екатеринбурге «узкие и заполнены тем самым безработным быдлом, которое гордится своим хамством».