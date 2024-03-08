08 марта 2024
07 марта 2024

Челябинские полицейские задержали мужчину, укравшего в гостях два золотых кольца

© Служба новостей «URA.RU»
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Против задержанного возбуждено уголовное дело Фото:

В Южноуральске (Челябинская область) полицейские задержали мужчину, который в гостях у знакомого украл два золотых кольца, а позднее продал их. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«В дежурной части отдела полиции „Южноуральский“ 34-летняя потерпевшая рассказала, что во время ее отсутствия к мужу домой приходил знакомый, после его ухода пропали два золотых кольца… В дальнейшем злоумышленник сбыл ювелирные украшения», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Задержанный 45-летний ранее судимый мужчина признался, что в гостях заметил на столе два золотых кольца. Когда приятель отвлекся, подозреваемый украл их. Он надеялся, что хозяева не заметят пропажи.

Злоумышленник успел продать украшения, а деньги потратить. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, добавили в пресс-службе полиции.

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В Южноуральске (Челябинская область) полицейские задержали мужчину, который в гостях у знакомого украл два золотых кольца, а позднее продал их. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «В дежурной части отдела полиции „Южноуральский“ 34-летняя потерпевшая рассказала, что во время ее отсутствия к мужу домой приходил знакомый, после его ухода пропали два золотых кольца… В дальнейшем злоумышленник сбыл ювелирные украшения», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Задержанный 45-летний ранее судимый мужчина признался, что в гостях заметил на столе два золотых кольца. Когда приятель отвлекся, подозреваемый украл их. Он надеялся, что хозяева не заметят пропажи. Злоумышленник успел продать украшения, а деньги потратить. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, добавили в пресс-службе полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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