Челябинские полицейские задержали мужчину, укравшего в гостях два золотых кольца

09 марта 2024 в 10:45 Размер текста - 17 +

Против задержанного возбуждено уголовное дело Фото: Анна Майорова © URA.RU В Южноуральске (Челябинская область) полицейские задержали мужчину, который в гостях у знакомого украл два золотых кольца, а позднее продал их. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «В дежурной части отдела полиции „Южноуральский“ 34-летняя потерпевшая рассказала, что во время ее отсутствия к мужу домой приходил знакомый, после его ухода пропали два золотых кольца… В дальнейшем злоумышленник сбыл ювелирные украшения», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Задержанный 45-летний ранее судимый мужчина признался, что в гостях заметил на столе два золотых кольца. Когда приятель отвлекся, подозреваемый украл их. Он надеялся, что хозяева не заметят пропажи. Злоумышленник успел продать украшения, а деньги потратить. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, добавили в пресс-службе полиции.

В Южноуральске (Челябинская область) полицейские задержали мужчину, который в гостях у знакомого украл два золотых кольца, а позднее продал их. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «В дежурной части отдела полиции „Южноуральский“ 34-летняя потерпевшая рассказала, что во время ее отсутствия к мужу домой приходил знакомый, после его ухода пропали два золотых кольца… В дальнейшем злоумышленник сбыл ювелирные украшения», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Задержанный 45-летний ранее судимый мужчина признался, что в гостях заметил на столе два золотых кольца. Когда приятель отвлекся, подозреваемый украл их. Он надеялся, что хозяева не заметят пропажи. Злоумышленник успел продать украшения, а деньги потратить. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, добавили в пресс-службе полиции.