Общество На 52-летии Нижневартовска вручили знаки «За заслуги перед городом» 09 марта 2024 в 18:48 Размер текста - 17 + Нижневартовск отпраздновал свое 52-летие Фото: Александр Кулаковский © URA.RU На дне города Нижневартовска (ХМАО), которому исполнилось 52 года, вартовчане были награждены знаком «За заслуги перед городом». Об этом рассказал глава муниципалитета Дмитрий Кощенко. «Еще одна торжественная церемония сегодня была посвящена вручению знака „За заслуги перед городом Нижневартовском“. Спасибо за самоотверженный труд и огромный вклад в развитие Нижневартовска», — написал Кощенко в своем telegram-канале. Всего было награждено три человека: Степан Войцеховский, Светлана Горбачева и Гульчачак Михеева. Войцеховский — ветеран-нефтяник, который пробурил первую скважину в Самотлоре, Горбачева — руководитель «Нижневартовского городского общества слепых», которая более 20 лет работает с инвалидами по зрению, а Михеева — врач-психотерапевт, разработавшая много программ реабилитации. На дне города Нижневартовска (ХМАО), которому исполнилось 52 года, вартовчане были награждены знаком «За заслуги перед городом». Об этом рассказал глава муниципалитета Дмитрий Кощенко. «Еще одна торжественная церемония сегодня была посвящена вручению знака „За заслуги перед городом Нижневартовском“. Спасибо за самоотверженный труд и огромный вклад в развитие Нижневартовска», — написал Кощенко в своем telegram-канале. Всего было награждено три человека: Степан Войцеховский, Светлана Горбачева и Гульчачак Михеева. Войцеховский — ветеран-нефтяник, который пробурил первую скважину в Самотлоре, Горбачева — руководитель «Нижневартовского городского общества слепых», которая более 20 лет работает с инвалидами по зрению, а Михеева — врач-психотерапевт, разработавшая много программ реабилитации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям