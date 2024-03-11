Российские экипажи Су-34 совершили боевой вылет на южнодонецком направлении, применив неуправляемые бомбы ФАБ-500 против опорного пункта и военнослужащих украинской армии. Цели были успешно уничтожены. Карта спецоперации и ход боевых действий — в материале URA.RU.
Южнодонецкое направление
Экипажи российских ВКС совершили боевой вылет. Они применили неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500 против опорного пункта и военнослужащих украинской армии. После успешного поражения целей бомбардировщики Су-34 вернулись на базу.
Донецкое направление
В Красногоровке, расположенной к северу от Авдеевки, российская авиация нанесла удар по позициям ВСУ. Подразделения группировки «Юг» приняли активное участие в операции. Российский офицер, известный как «Саймон», также сообщил о том, что части Первого армейского корпуса начали укреплять свои позиции на окраине Красногоровки.
ВС РФ также атаковали пункт управления бригады ВСУ в районе Желанного и уничтожили несколько складов топлива, боеприпасов и пункт управления БПЛА у Новокалиново. Группировка «Юг» также наносит удары по позициям украинских сил у Верхнекаменского, Спорного, Курдюмовки и Новомихайловки.
Группировка войск «Центр» также активно занимает выгодные позиции. Были нанесены удары по скоплениям ВСУ в нескольких районах, а также отражены атаки украинской армии у Орловки и Тоненького. Всего потери ВСУ оцениваются в несколько сотен человек, техники и боеприпасов, включая американскую артиллерийскую установку «Paladin» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Д-20.
Запорожское направление
Российские бойцы успешно атакуют скопление живой силы и технику украинских сил. Войска группировки «Днепр» нанесли удар по 128-й и 65-й бригадам ВСУ в районе Работино и Степового. Российские военные с помощью противовоздушных средств уничтожили несколько украинских дронов в районах Нового, Трудового, Новопокровки и Любимовки.
Купянское направление
Минобороны РФ сообщило об успешном срыве ротации военных ВСУ артиллеристами группировки «Запад». Российские военнослужащие нанесли удар по скоплению живой силы украинской армии. Расчеты легкого 120-миллиметрового орудия 2Б16 «Нона-К» из 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» успешно уничтожили скопление солдат ВСУ.
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