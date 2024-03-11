Спикер челябинского заксобрания обратится к челябинцам на митинге-концерте

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ЗСО. Челябинск, гербер олег
К зрителям обратится спикер заксобрания Олег Гербер Фото:

В Арт-сквере на набережной в Челябинске 12 марта состоится митинг-концерт «Вместе! За Россию! За президента!». По видеосвязи к зрителям обратится Дмитрий Медведев, а вживую — спикер заксобрания региона Олег Гербер и участники СВО, — сообщили URA.RU в пресс-службе областного правительства.

«В митинге-концерте примут участие сторонники „Единой России“, депутаты Законодательного собрания региона, доверенные лица президента и участники спецоперации, волонтеры и участники гуманитарной миссии, жители Челябинска и области. В режиме видеосвязи из города-героя Волгограда к южноуральцам и жителям других регионов обратится заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. На сцене арт-сквера перед участниками мероприятия выступит председатель заксобрания Челябинской области, руководитель фракции „Единой России“ Олег Гербер», — сообщили в пресс-службе.

В рамках концертной части мероприятия перед челябинцами выступят творческие коллективы региона. Они исполнят патриотические песни и покажут современные хореографические номера и выступления в народных традициях. Концерт начнется 12 марта в 15:45.

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В Арт-сквере на набережной в Челябинске 12 марта состоится митинг-концерт «Вместе! За Россию! За президента!». По видеосвязи к зрителям обратится Дмитрий Медведев, а вживую — спикер заксобрания региона Олег Гербер и участники СВО, — сообщили URA.RU в пресс-службе областного правительства. «В митинге-концерте примут участие сторонники „Единой России“, депутаты Законодательного собрания региона, доверенные лица президента и участники спецоперации, волонтеры и участники гуманитарной миссии, жители Челябинска и области. В режиме видеосвязи из города-героя Волгограда к южноуральцам и жителям других регионов обратится заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. На сцене арт-сквера перед участниками мероприятия выступит председатель заксобрания Челябинской области, руководитель фракции „Единой России“ Олег Гербер», — сообщили в пресс-службе. В рамках концертной части мероприятия перед челябинцами выступят творческие коллективы региона. Они исполнят патриотические песни и покажут современные хореографические номера и выступления в народных традициях. Концерт начнется 12 марта в 15:45.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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