227 тысяч челябинцев будут дистанционно голосовать на выборах президента

13 марта 2024 в 11:23 Размер текста - 17 +

Тренд на применение технологии ДЭГ будет расти Фото: Владимир Андреев © URA.RU 227 тысяч жителей Челябинской области подали заявки на дистанционное электронное голосование на выборах президента России. Об этом 13 марта в ходе «Большой редакции» холдинга «Гранада Пресс» заявил председатель облизбиркома Евгений Голицын. «В регионе 227 тысяч человек подали заявление на дистанционное электронное голосование. Это 8,75% от общего числа избирателей. ДЭГ пользуются люди, которые ценят свое время и при этом освоили портал госуслуг, не боятся его», — сообщил Голицын. На выборах президента 2024 года технология дистанционного электронного голосования в масштабах всей Челябинской области используется впервые. Ранее она опробовалась на нескольких выборах муниципального уровня. По мнению Голицына, тренд на использование избирателями технологии ДЭГ будет расти. По его информации, на последних выборах мэра Москвы дистанционно проголосовало 80% избирателей, принявших участие в выборах. Что касается осенних выборов губернатора Челябинской области, решение о применении ДЭГ на них пока не принято. О задействовании технологии нужно будет запрашивать центризбирком. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата. Это Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец, действующий президент страны Владимир Путин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

227 тысяч жителей Челябинской области подали заявки на дистанционное электронное голосование на выборах президента России. Об этом 13 марта в ходе «Большой редакции» холдинга «Гранада Пресс» заявил председатель облизбиркома Евгений Голицын. «В регионе 227 тысяч человек подали заявление на дистанционное электронное голосование. Это 8,75% от общего числа избирателей. ДЭГ пользуются люди, которые ценят свое время и при этом освоили портал госуслуг, не боятся его», — сообщил Голицын. На выборах президента 2024 года технология дистанционного электронного голосования в масштабах всей Челябинской области используется впервые. Ранее она опробовалась на нескольких выборах муниципального уровня. По мнению Голицына, тренд на использование избирателями технологии ДЭГ будет расти. По его информации, на последних выборах мэра Москвы дистанционно проголосовало 80% избирателей, принявших участие в выборах. Что касается осенних выборов губернатора Челябинской области, решение о применении ДЭГ на них пока не принято. О задействовании технологии нужно будет запрашивать центризбирком. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата. Это Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец, действующий президент страны Владимир Путин.