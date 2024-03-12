12 марта 2024

В Пермском крае похоронили двух бойцов, погибших на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Вахта Памяти-2022. Челябинск, траур, гвоздики, цветы, похороны, рука
Похороны состоялись 11 и 12 марта Фото:

В Пермском крае простились с бойцами Ильей Шатровым из поселка Уральский и Андреем Бердниковым из Орды. Оба погибли в ходе спецоперации на Украине. Информацию об этом сообщили в администрациях Нытвенского городского округа и Ордынского муниципального округа.

«12 марта простились с Шатровым Ильей Владиславовичем, героически погибшим в ходе проведения специальной военной операции. Рядовой Илья Шатров служил командиром отделения БПЛА штурмовой роты, погиб 26 февраля 2024 года», — говорится в сообщении.

Прощание с Андреем Бердниковым прошло 11 марта. Про бойца известно, что он погиб 23 февраля 2024 года.

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В Пермском крае простились с бойцами Ильей Шатровым из поселка Уральский и Андреем Бердниковым из Орды. Оба погибли в ходе спецоперации на Украине. Информацию об этом сообщили в администрациях Нытвенского городского округа и Ордынского муниципального округа. «12 марта простились с Шатровым Ильей Владиславовичем, героически погибшим в ходе проведения специальной военной операции. Рядовой Илья Шатров служил командиром отделения БПЛА штурмовой роты, погиб 26 февраля 2024 года», — говорится в сообщении. Прощание с Андреем Бердниковым прошло 11 марта. Про бойца известно, что он погиб 23 февраля 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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