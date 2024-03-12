В Пермском крае похоронили двух бойцов, погибших на СВО

13 марта 2024 в 12:09 Размер текста - 17 +

Похороны состоялись 11 и 12 марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае простились с бойцами Ильей Шатровым из поселка Уральский и Андреем Бердниковым из Орды. Оба погибли в ходе спецоперации на Украине. Информацию об этом сообщили в администрациях Нытвенского городского округа и Ордынского муниципального округа. «12 марта простились с Шатровым Ильей Владиславовичем, героически погибшим в ходе проведения специальной военной операции. Рядовой Илья Шатров служил командиром отделения БПЛА штурмовой роты, погиб 26 февраля 2024 года», — говорится в сообщении. Прощание с Андреем Бердниковым прошло 11 марта. Про бойца известно, что он погиб 23 февраля 2024 года.

В Пермском крае простились с бойцами Ильей Шатровым из поселка Уральский и Андреем Бердниковым из Орды. Оба погибли в ходе спецоперации на Украине. Информацию об этом сообщили в администрациях Нытвенского городского округа и Ордынского муниципального округа. «12 марта простились с Шатровым Ильей Владиславовичем, героически погибшим в ходе проведения специальной военной операции. Рядовой Илья Шатров служил командиром отделения БПЛА штурмовой роты, погиб 26 февраля 2024 года», — говорится в сообщении. Прощание с Андреем Бердниковым прошло 11 марта. Про бойца известно, что он погиб 23 февраля 2024 года.