Челябинцам предложили стажировку в центре борьбы с кибератаками

Студентам из Челябинской области Ростелеком предложил стажировку в центре борьбы с кибератаками. Как рассказали в пресс-службе челябинского отделения компании, стажироваться предстоит дистанционно в дочерней структуре Solar.
«Отбор на новый этап стажировки в центре противодействия кибератакам Solar JSOC пройдет по 27 марта. Успешные кандидаты пройдут обучение и практику под руководством экспертов, а лучшим стажерам Solar предложит трудоустройство», — сообщили в Ростелекоме.
Участники смогут отточить общие компетенции по теме информбезопасности, навыки мониторинга и администрирования. Студентов погрузят в реальную работу центра. Ребята будут работать с набором различных систем и решений. Представление о специфике работы сформируют действующие специалисты Solar.
К участию набирают студентов, начиная с третьего курса, и недавних выпускников. Стажироваться предстоит с конца марта по конец мая в онлайн режиме дважды в неделю.
В Ростелекоме заметили, что Solar входит в десятку крупнейших компаний мира по объему обрабатываемой информации. Предприятие защищает крупнейшие организации РФ, включая инфраструктуру электронного правительства и ключевые деловые и общественные мероприятия. Сотрудники центра имеют опыт обнаружения и отражения атак продвинутых международных группировок.
В 2023 году стажировку прошли 1,5 тысячи студентов. Из них на работу устроили более 100 молодых кадров. Специалисты центра работают в офисах Solar в Москве, Томске, Хабаровске, Самаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, удаленно — в других городах.
«В ходе стажировки сразу видно самых целеустремленных и увлеченных специалистов. Сами студенты тоже могут оценить, насколько им интересна и подходит карьера в этой отрасли», — отметил инженер по развитию технических компетенций Александр Одоевский, являющийся лидером сообщества JSOC.
Желающие участвовать в программе должны пройти предварительное тестирование. В конце стажировки студенты сдадут экзамен по выбранному направлению.
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.