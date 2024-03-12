12 марта 2024

Челябинцам предложили стажировку в центре борьбы с кибератаками

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хакеры. Взлом компьютера. Курган, взлом, хакеры, монитор, it-технологиии, компьютерная клавиатура, взлом компьютера, персональные данные
Стажировка в центре кибербезопасности начнется в конце марта Фото:

Студентам из Челябинской области Ростелеком предложил стажировку в центре борьбы с кибератаками. Как рассказали в пресс-службе челябинского отделения компании, стажироваться предстоит дистанционно в дочерней структуре Solar.

«Отбор на новый этап стажировки в центре противодействия кибератакам Solar JSOC пройдет по 27 марта. Успешные кандидаты пройдут обучение и практику под руководством экспертов, а лучшим стажерам Solar предложит трудоустройство», — сообщили в Ростелекоме.

Участники смогут отточить общие компетенции по теме информбезопасности, навыки мониторинга и администрирования. Студентов погрузят в реальную работу центра. Ребята будут работать с набором различных систем и решений. Представление о специфике работы сформируют действующие специалисты Solar.

К участию набирают студентов, начиная с третьего курса, и недавних выпускников. Стажироваться предстоит с конца марта по конец мая в онлайн режиме дважды в неделю.

В Ростелекоме заметили, что Solar входит в десятку крупнейших компаний мира по объему обрабатываемой информации. Предприятие защищает крупнейшие организации РФ, включая инфраструктуру электронного правительства и ключевые деловые и общественные мероприятия. Сотрудники центра имеют опыт обнаружения и отражения атак продвинутых международных группировок.

В 2023 году стажировку прошли 1,5 тысячи студентов. Из них на работу устроили более 100 молодых кадров. Специалисты центра работают в офисах Solar в Москве, Томске, Хабаровске, Самаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, удаленно — в других городах.

«В ходе стажировки сразу видно самых целеустремленных и увлеченных специалистов. Сами студенты тоже могут оценить, насколько им интересна и подходит карьера в этой отрасли», — отметил инженер по развитию технических компетенций Александр Одоевский, являющийся лидером сообщества JSOC.

Желающие участвовать в программе должны пройти предварительное тестирование. В конце стажировки студенты сдадут экзамен по выбранному направлению.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Студентам из Челябинской области Ростелеком предложил стажировку в центре борьбы с кибератаками. Как рассказали в пресс-службе челябинского отделения компании, стажироваться предстоит дистанционно в дочерней структуре Solar. «Отбор на новый этап стажировки в центре противодействия кибератакам Solar JSOC пройдет по 27 марта. Успешные кандидаты пройдут обучение и практику под руководством экспертов, а лучшим стажерам Solar предложит трудоустройство», — сообщили в Ростелекоме. Участники смогут отточить общие компетенции по теме информбезопасности, навыки мониторинга и администрирования. Студентов погрузят в реальную работу центра. Ребята будут работать с набором различных систем и решений. Представление о специфике работы сформируют действующие специалисты Solar. К участию набирают студентов, начиная с третьего курса, и недавних выпускников. Стажироваться предстоит с конца марта по конец мая в онлайн режиме дважды в неделю. В Ростелекоме заметили, что Solar входит в десятку крупнейших компаний мира по объему обрабатываемой информации. Предприятие защищает крупнейшие организации РФ, включая инфраструктуру электронного правительства и ключевые деловые и общественные мероприятия. Сотрудники центра имеют опыт обнаружения и отражения атак продвинутых международных группировок. В 2023 году стажировку прошли 1,5 тысячи студентов. Из них на работу устроили более 100 молодых кадров. Специалисты центра работают в офисах Solar в Москве, Томске, Хабаровске, Самаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, удаленно — в других городах. «В ходе стажировки сразу видно самых целеустремленных и увлеченных специалистов. Сами студенты тоже могут оценить, насколько им интересна и подходит карьера в этой отрасли», — отметил инженер по развитию технических компетенций Александр Одоевский, являющийся лидером сообщества JSOC. Желающие участвовать в программе должны пройти предварительное тестирование. В конце стажировки студенты сдадут экзамен по выбранному направлению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...