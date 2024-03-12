Челябинцам предложили стажировку в центре борьбы с кибератаками

13 марта 2024 в 12:26 Размер текста - 17 +

Стажировка в центре кибербезопасности начнется в конце марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Студентам из Челябинской области Ростелеком предложил стажировку в центре борьбы с кибератаками. Как рассказали в пресс-службе челябинского отделения компании, стажироваться предстоит дистанционно в дочерней структуре Solar. «Отбор на новый этап стажировки в центре противодействия кибератакам Solar JSOC пройдет по 27 марта. Успешные кандидаты пройдут обучение и практику под руководством экспертов, а лучшим стажерам Solar предложит трудоустройство», — сообщили в Ростелекоме. Участники смогут отточить общие компетенции по теме информбезопасности, навыки мониторинга и администрирования. Студентов погрузят в реальную работу центра. Ребята будут работать с набором различных систем и решений. Представление о специфике работы сформируют действующие специалисты Solar. К участию набирают студентов, начиная с третьего курса, и недавних выпускников. Стажироваться предстоит с конца марта по конец мая в онлайн режиме дважды в неделю. В Ростелекоме заметили, что Solar входит в десятку крупнейших компаний мира по объему обрабатываемой информации. Предприятие защищает крупнейшие организации РФ, включая инфраструктуру электронного правительства и ключевые деловые и общественные мероприятия. Сотрудники центра имеют опыт обнаружения и отражения атак продвинутых международных группировок. В 2023 году стажировку прошли 1,5 тысячи студентов. Из них на работу устроили более 100 молодых кадров. Специалисты центра работают в офисах Solar в Москве, Томске, Хабаровске, Самаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, удаленно — в других городах. «В ходе стажировки сразу видно самых целеустремленных и увлеченных специалистов. Сами студенты тоже могут оценить, насколько им интересна и подходит карьера в этой отрасли», — отметил инженер по развитию технических компетенций Александр Одоевский, являющийся лидером сообщества JSOC. Желающие участвовать в программе должны пройти предварительное тестирование. В конце стажировки студенты сдадут экзамен по выбранному направлению. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Студентам из Челябинской области Ростелеком предложил стажировку в центре борьбы с кибератаками. Как рассказали в пресс-службе челябинского отделения компании, стажироваться предстоит дистанционно в дочерней структуре Solar. «Отбор на новый этап стажировки в центре противодействия кибератакам Solar JSOC пройдет по 27 марта. Успешные кандидаты пройдут обучение и практику под руководством экспертов, а лучшим стажерам Solar предложит трудоустройство», — сообщили в Ростелекоме. Участники смогут отточить общие компетенции по теме информбезопасности, навыки мониторинга и администрирования. Студентов погрузят в реальную работу центра. Ребята будут работать с набором различных систем и решений. Представление о специфике работы сформируют действующие специалисты Solar. К участию набирают студентов, начиная с третьего курса, и недавних выпускников. Стажироваться предстоит с конца марта по конец мая в онлайн режиме дважды в неделю. В Ростелекоме заметили, что Solar входит в десятку крупнейших компаний мира по объему обрабатываемой информации. Предприятие защищает крупнейшие организации РФ, включая инфраструктуру электронного правительства и ключевые деловые и общественные мероприятия. Сотрудники центра имеют опыт обнаружения и отражения атак продвинутых международных группировок. В 2023 году стажировку прошли 1,5 тысячи студентов. Из них на работу устроили более 100 молодых кадров. Специалисты центра работают в офисах Solar в Москве, Томске, Хабаровске, Самаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, удаленно — в других городах. «В ходе стажировки сразу видно самых целеустремленных и увлеченных специалистов. Сами студенты тоже могут оценить, насколько им интересна и подходит карьера в этой отрасли», — отметил инженер по развитию технических компетенций Александр Одоевский, являющийся лидером сообщества JSOC. Желающие участвовать в программе должны пройти предварительное тестирование. В конце стажировки студенты сдадут экзамен по выбранному направлению.