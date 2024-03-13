В Екатеринбурге первоклассника избили на глазах у сестры

13 марта 2024 в 17:18 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в школе №131 (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Толпа школьников избила первоклассника в 131-й школе Екатеринбурга на глазах у его сестры. Об этом сообщила мама пострадавшего ребенка. «Все это проходило на глазах моей дочери, которая его защищала. Они ее пнули в лицо. Также там была моя племянница, которая кричала, но никто из детей даже не помог», — написала женщина в соцсетях. И добавила, что уже свозила сына в больницу, он получил ушибы. «Сегодня в 12 часов собрание с родителями. Я это так не оставлю», — писала родительница утром 13 марта. По предварительным данным, потасовка произошла 12 марта. Все началось со словесной перепалки. Затем мальчика якобы стали удерживать и избивать (подробности также раскрыла мама ребенка в соцсетях). В департаменте образования Екатеринбурга сообщили URA.RU, что начали проверку по факту инцидента. Также агентство обратилось за комментарием в пресс-группу городского УМВД, ответ ожидается. Обновлено в 17:41 (15:41 МСК): Конфликт между учениками произошел из-за споров о компьютерной игре. Травм никто из учеников не получил. Сотрудники ПДН организовали проверку в школе, пояснили URA.RU в УМВД по Екатеринбургу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Толпа школьников избила первоклассника в 131-й школе Екатеринбурга на глазах у его сестры. Об этом сообщила мама пострадавшего ребенка. «Все это проходило на глазах моей дочери, которая его защищала. Они ее пнули в лицо. Также там была моя племянница, которая кричала, но никто из детей даже не помог», — написала женщина в соцсетях. И добавила, что уже свозила сына в больницу, он получил ушибы. «Сегодня в 12 часов собрание с родителями. Я это так не оставлю», — писала родительница утром 13 марта. По предварительным данным, потасовка произошла 12 марта. Все началось со словесной перепалки. Затем мальчика якобы стали удерживать и избивать (подробности также раскрыла мама ребенка в соцсетях). В департаменте образования Екатеринбурга сообщили URA.RU, что начали проверку по факту инцидента. Также агентство обратилось за комментарием в пресс-группу городского УМВД, ответ ожидается. Обновлено в 17:41 (15:41 МСК): Конфликт между учениками произошел из-за споров о компьютерной игре. Травм никто из учеников не получил. Сотрудники ПДН организовали проверку в школе, пояснили URA.RU в УМВД по Екатеринбургу.