В Екатеринбурге первоклассника избили на глазах у сестры

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Акция «День сдачи ЕГЭ с родителями» в школе №43. Екатеринбург, учебный класс, гимназия, учеба, стулья, школьный класс, карантин, каникулы, школа, школьная парта
Инцидент произошел в школе №131 (архивное фото) Фото:

Толпа школьников избила первоклассника в 131-й школе Екатеринбурга на глазах у его сестры. Об этом сообщила мама пострадавшего ребенка.

«Все это проходило на глазах моей дочери, которая его защищала. Они ее пнули в лицо. Также там была моя племянница, которая кричала, но никто из детей даже не помог», — написала женщина в соцсетях. И добавила, что уже свозила сына в больницу, он получил ушибы. «Сегодня в 12 часов собрание с родителями. Я это так не оставлю», — писала родительница утром 13 марта.

По предварительным данным, потасовка произошла 12 марта. Все началось со словесной перепалки. Затем мальчика якобы стали удерживать и избивать (подробности также раскрыла мама ребенка в соцсетях). В департаменте образования Екатеринбурга сообщили URA.RU, что начали проверку по факту инцидента. Также агентство обратилось за комментарием в пресс-группу городского УМВД, ответ ожидается.

Обновлено в 17:41 (15:41 МСК):

Конфликт между учениками произошел из-за споров о компьютерной игре. Травм никто из учеников не получил. Сотрудники ПДН организовали проверку в школе, пояснили URA.RU в УМВД по Екатеринбургу.

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Толпа школьников избила первоклассника в 131-й школе Екатеринбурга на глазах у его сестры. Об этом сообщила мама пострадавшего ребенка. «Все это проходило на глазах моей дочери, которая его защищала. Они ее пнули в лицо. Также там была моя племянница, которая кричала, но никто из детей даже не помог», — написала женщина в соцсетях. И добавила, что уже свозила сына в больницу, он получил ушибы. «Сегодня в 12 часов собрание с родителями. Я это так не оставлю», — писала родительница утром 13 марта. По предварительным данным, потасовка произошла 12 марта. Все началось со словесной перепалки. Затем мальчика якобы стали удерживать и избивать (подробности также раскрыла мама ребенка в соцсетях). В департаменте образования Екатеринбурга сообщили URA.RU, что начали проверку по факту инцидента. Также агентство обратилось за комментарием в пресс-группу городского УМВД, ответ ожидается. Обновлено в 17:41 (15:41 МСК): Конфликт между учениками произошел из-за споров о компьютерной игре. Травм никто из учеников не получил. Сотрудники ПДН организовали проверку в школе, пояснили URA.RU в УМВД по Екатеринбургу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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