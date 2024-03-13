Единороссы ХМАО попали в черный список из-за предвыборной викторины. Инсайд

Единороссы ХМАО столкнулись с неподчинением на выборах. Некоторые политики проигнорировали участие в викторине, вызвав на себя гнев руководства округа и окружного политсовета.
«В год сплочения, объявленный в Югре, такие действия кажутся недопустимыми. В муниципалитеты спустили „черные списки“ уклонистов, и со всеми приказано работать в индивидуальном порядке. Благодаря викторине составляется база ЕР и актуального электората, и ее увеличение — одна из задач, поставленных федеральными властями перед округом», — сообщает инсайдер URA.RU в политическом истеблишменте региона.
В региональное отделение «Единой России» ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что в Югре завлекают молодежь на выборы популярным хитом про Федерико Феллини. Попасть на концерт его авторов — дуэта Galibri & Mavik — можно, ответив на все вопросы викторины.
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