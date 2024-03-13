Единороссы ХМАО попали в черный список из-за предвыборной викторины. Инсайд

В ХМАО члены и сторонники ЕР получили предупреждения за игнорирование викторины
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Члены и сторонники ЕР, проигнорировавшие викторину, получили предупреждения
Члены и сторонники ЕР, проигнорировавшие викторину, получили предупреждения Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Единороссы ХМАО столкнулись с неподчинением на выборах. Некоторые политики проигнорировали участие в викторине, вызвав на себя гнев руководства округа и окружного политсовета.

«В год сплочения, объявленный в Югре, такие действия кажутся недопустимыми. В муниципалитеты спустили „черные списки“ уклонистов, и со всеми приказано работать в индивидуальном порядке. Благодаря викторине составляется база ЕР и актуального электората, и ее увеличение — одна из задач, поставленных федеральными властями перед округом», — сообщает инсайдер URA.RU в политическом истеблишменте региона.

В региональное отделение «Единой России» ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Югре завлекают молодежь на выборы популярным хитом про Федерико Феллини. Попасть на концерт его авторов — дуэта Galibri & Mavik — можно, ответив на все вопросы викторины.

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Единороссы ХМАО столкнулись с неподчинением на выборах. Некоторые политики проигнорировали участие в викторине, вызвав на себя гнев руководства округа и окружного политсовета. «В год сплочения, объявленный в Югре, такие действия кажутся недопустимыми. В муниципалитеты спустили „черные списки“ уклонистов, и со всеми приказано работать в индивидуальном порядке. Благодаря викторине составляется база ЕР и актуального электората, и ее увеличение — одна из задач, поставленных федеральными властями перед округом», — сообщает инсайдер URA.RU в политическом истеблишменте региона. В региональное отделение «Единой России» ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Югре завлекают молодежь на выборы популярным хитом про Федерико Феллини. Попасть на концерт его авторов — дуэта Galibri & Mavik — можно, ответив на все вопросы викторины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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